Каково это – спать в одной кровати с маленьким ребенком

Сон с маленьким ребенком в одной кровати – довольно спорная тема. Кто-то из взрослых во время сна может случайно причинить малышу вред, поэтому ребенка нужно приучать спать отдельно. Однако не все мамы и папы способны справиться с желанием положить кроху рядом с собой. В итоге родители жертвуют еще и собственным сном.

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