Каково это – спать в одной кровати с маленьким ребенком

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Сон с маленьким ребенком в одной кровати – довольно спорная тема. Кто-то из взрослых во время сна может случайно причинить малышу вред, поэтому ребенка нужно приучать спать отдельно. Однако не все мамы и папы способны справиться с желанием положить кроху рядом с собой. В итоге родители жертвуют еще и собственным сном.
Сон необходим не только ребенку, но и его родителям.
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поэтому мы изначально приучали к своей кровати и к себе пускали, либо если болеет ребенок или кошмар приснился..
Я своих как под бок укладывала - так с дитём под боком и просыпалась.