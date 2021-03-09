Каково это – спать в одной кровати с маленьким ребенком

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Секретное оружие к Восьмому Марта Секретное оружие к Восьмому Марта 118 не помеха: старейшая жительница планеты в мае понесет Олимпийский огонь 118 не помеха: старейшая жительница планеты в мае понесет... Истеричного мальчика вышвырнули из ресторана Истеричного мальчика вышвырнули из ресторана Ретро фотографии Ретро фотографии У реальных событий, которые лежали в основе фильма «Ворошиловский стрелок», был совсем другой финал У реальных событий, которые лежали в основе фильма «Ворошиловский... "От винта!"Байки и рассказы про авиацию "От винта!"Байки и рассказы про авиацию Полицейские по ошибке ворвались в дом к адвокату, избили его и украли 20 тысяч долларов Полицейские по ошибке ворвались в дом к адвокату, избили его и... Что для одного - мусор, для другого - сокровище Что для одного - мусор, для другого - сокровище Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Зимние пейзажи Айвазовского. Смотрим, как мастерство художника пересилило нелюбовь к холодам Зимние пейзажи Айвазовского. Смотрим, как мастерство художника... Гифки Гифки Карьера не задалась с самого начала: стажёр нанёс огромный убыток немецкой тюрьме Карьера не задалась с самого начала: стажёр нанёс огромный убыток... Просто гифки, всякие и разные Просто гифки, всякие и разные 10 советских картин – лидеров кинопроката. Не прячьте ваши денежки 10 советских картин – лидеров кинопроката. Не прячьте ваши денежки Москвичка пошла выносить мусор и подарила соседу вторую жизнь Москвичка пошла выносить мусор и подарила соседу вторую жизнь Школьницу выгнали за неподобающую одежду, но папа поднял скандал Школьницу выгнали за неподобающую одежду, но папа поднял скандал Под ремейк "Бетономешалки" женщин поздравили с 8 марта Под ремейк "Бетономешалки" женщин поздравили с 8 марта Военкомат поздравил женщин и предложил сдать бывших кавалеров в армию Военкомат поздравил женщин и предложил сдать бывших кавалеров в армию Волшебник Александр Роу. Как киносказка из падчерицы стала принцессой Волшебник Александр Роу. Как киносказка из падчерицы стала принцессой
Главная > Видео 
Каково это – спать в одной кровати с маленьким ребенком

Каково это – спать в одной кровати с маленьким ребенком (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 марта 2021 08:10
Метки: видео   дети   кровать   милота   прикол   сон   
368
1
1
Сон с маленьким ребенком в одной кровати – довольно спорная тема. Кто-то из взрослых во время сна может случайно причинить малышу вред, поэтому ребенка нужно приучать спать отдельно. Однако не все мамы и папы способны справиться с желанием положить кроху рядом с собой. В итоге родители жертвуют еще и собственным сном.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: видео   дети   кровать   милота   прикол   сон   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
65k
Вит Вит Час назад
Благо кровать 2,5-спальная,но и то с женой спим на самом краю)))Она с одной стороны,я с другой...А прЫнцесса по середине)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Денис Колосов Вит Вит Час назад
у нас так же было, кровать 220 шириной..Но у сына была другая тактика, ему нужно было подползти к одному из родителей и начать пинать его, неважно как далеко ты от ребенка уползешь, он к тебе всеравно приползет и спать не даст-)
поэтому мы изначально приучали к своей кровати и к себе пускали, либо если болеет ребенок или кошмар приснился..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Нескучный сад 8 минут назад
Вот в таких случаях очень велика роль отца. Как видим, женщине проще перетерпеть, чем методично приучать ребёнка к собственной кроватке. Мужик в таких случаях проявляет настойчивость и упертость, жертвует сном, нервами, но достаточно быстро приучает детей спать отдельно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Izrin Maria 24 минуты назад
Дети разные бывают.
Я своих как под бок укладывала - так с дитём под боком и просыпалась.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Секретное оружие к Восьмому Марта Секретное оружие к Восьмому Марта Не слишком удачный взрыв хлопушки развеселил девочку Не слишком удачный взрыв хлопушки развеселил девочку Очаровательная девочка с плохим зрением впервые видит родителей через очки Очаровательная девочка с плохим зрением впервые видит родителей через очки "Я же не коза": девочка не хочет есть салат "Я же не коза": девочка не хочет есть салат Вечеринка должна продолжаться! Вечеринка должна продолжаться! Эта лошадь знает, как успокоить плачущего ребенка Эта лошадь знает, как успокоить плачущего ребенка
Picard

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

613092



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Неловко вышло
7
21
Неловко вышло
Что поменял Гайдай от начального варианта "Иван Васильевич меняет профессию"?
0
28
Что поменял Гайдай от начального варианта "Иван Васильевич меняет профессию"?
﻿
Набирающие популярность
Как готовить тесто на блинчики, которые не ломаются при жарке?
1
20
Как готовить тесто на блинчики, которые не ломаются при жарке?
Тигр, жираф и бегемот своей шеи не найдет
0
17
Тигр, жираф и бегемот своей шеи не найдет
Секретное оружие к Восьмому Марта
Секретное оружие к Восьмому Марта
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Игрок в шахматы из попугая так себе
0
3

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#кино#история#8 марта#искусство#наука#природа#девушки#художник#сарказм.
#фото#приколы#факты#картинки#истории#позитив#кот#комментарии#Фотографии.
#интересно#прикол#Россия#СССР#люди#прикольные#Украина#настроение#авария

На что жалуетесь?

Вернуться