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Так вот почему посылки из Китая приходят мятыми

Так вот почему посылки из Китая приходят мятыми (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 марта 2021 13:02
Сообщество : Юмор
Метки: Посылка   видео   китай   сортировочный центр   
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Задержалась или потерялась неотслеживаемая посылка из Китая? Не спешите обвинять в этом Почту России. Вполне возможно она попала на похожий сортировочный центр.

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Метки: Посылка   видео   китай   сортировочный центр   
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3k
Алексей Куликов Час назад
Тут нужно видео из "Люди в чёрном".
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30
Сэм Кузьмин 10 минут назад
ни_ху_я себе адский конвеер
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1k
Alex Kot Полчаса назад
Почта Росси вот
Ссылка coub.com
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