Так вот почему посылки из Китая приходят мятыми

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Задержалась или потерялась неотслеживаемая посылка из Китая? Не спешите обвинять в этом Почту России. Вполне возможно она попала на похожий сортировочный центр.
Интересно, по какому принципу сортируют?
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Метки: Посылка видео китай сортировочный центр
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