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Мужчина в последний момент спасся от приближающегося поезда

Мужчина в последний момент спасся от приближающегося поезда (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 марта 2021 10:18
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Вьетнам   в мире   люди   мотоциклист   повезло   поезд   
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Вьетнамский мотоциклист может смело отмечать второй день рождения. Он врезался в шлагбаум на железнодорожном переезде и, пока приходил в себя на рельсах, чуть не попал под поезд.

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Метки: Вьетнам   в мире   люди   мотоциклист   повезло   поезд   
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96
volvulus 2 часа назад
Легко отделался.
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Активная Жизнь 24 минуты назад
Интересно - что мешает просто остановиться и подождать, пока проедет поезд?
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35k
dima423 Активная Жизнь 15 минут назад
забрало запотело же))
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26k
Антон Час назад
Второй на этой неделе ролик, где мотоциклист не заметил шлагбаум. реально его не видно против солнца?
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361
Constructor Антон 10 минут назад
а у ниx разве нет звукового сигнала и моргающего семафора помимо шлагбаума? какое нафиг против солнца.., вот если бы ссать против ветра, то да, порыв не всегда угадаешь
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1k
Роман Час назад
Вот сволочь! Еще и отскакивает!
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14k
dimitr 2 часа назад
Жаль, что увернулся...
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