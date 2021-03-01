Мужчина в последний момент спасся от приближающегося поезда

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Вьетнамский мотоциклист может смело отмечать второй день рождения. Он врезался в шлагбаум на железнодорожном переезде и, пока приходил в себя на рельсах, чуть не попал под поезд.
Пострадавший в последний момент заметил приближающийся поезд и смог увернуться.
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