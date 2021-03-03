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Танец потрепанного жизнью, но неунывающего попугая

Танец потрепанного жизнью, но неунывающего попугая (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 марта 2021 11:03
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   попугай   танец   
583
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У этого попугая практически нет перьев, но это не мешает ему веселиться и радоваться жизни. В видео ниже он двигается в такт звучащей музыкальной композиции.

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Метки: видео   животные   попугай   танец   
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Ligov 2 часа назад
Настоящий оптимист...)
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582
Злодей Час назад
неплохой вариант для дома )) У меня жил попугай, от него стольку пуха летело, вся квартира была в пуху.
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