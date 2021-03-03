Танец потрепанного жизнью, но неунывающего попугая

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У этого попугая практически нет перьев, но это не мешает ему веселиться и радоваться жизни. В видео ниже он двигается в такт звучащей музыкальной композиции.
Танцуй так, как будто на тебя никто не смотрит.
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