Песня группы Led Zeppelin в исполнении попугая

Кавер на одну из самых известных песен культовой британской рок-группы Led Zeppelin "Stairway to heaven" в исполнении попугая.
Попугай, который скоро сможет собирать стадионы.
Источник:
Ссылки по теме:
- Сообразительная сорока начала кидать в бутылку камни, чтобы поднять уровень воды
- Забавный зеленый попугай поет детскую песенку
- Кукабара вырвала колбаску из рук австралийца
- Талантливые и целеустремленные попугаи сыграли в баскетбол
- Коротко о плюсах и минусах домашнего содержания сороки
16
Понравилось16
Новости партнёров
Загрузка...