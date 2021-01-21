FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Животные 9567 постов • 1176 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные 
Песня группы Led Zeppelin в исполнении попугая

Песня группы Led Zeppelin в исполнении попугая (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 января 2021 11:18
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   попугай   прикол   птицы   
110
1
1
Кавер на одну из самых известных песен культовой британской рок-группы Led Zeppelin "Stairway to heaven" в исполнении попугая.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: видео   животные   попугай   прикол   птицы   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Vladimir Taranovich 42 минуты назад
хороший птиц. Жаль, что в тюрьме сидит. По какой статье, хоть срок мотает интересно...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
1k
ых Vladimir Taranovich 37 минут назад
За авторские отчисления.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
962
Евгения Ефимова Минуту назад
Роберт Плант прослезился бы. Супер!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Ligov 20 минут назад
В попугая не стрелять, поет как умеет...)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Волочкова рассказала о самом необычном интимном опыте (6 фото) Волочкова рассказала о самом необычном интимном опыте (6 фото) Кукабара вырвала колбаску из рук австралийца Кукабара вырвала колбаску из рук австралийца Забавный зеленый попугай поет детскую песенку Забавный зеленый попугай поет детскую песенку Коротко о плюсах и минусах домашнего содержания сороки Коротко о плюсах и минусах домашнего содержания сороки Утренняя распевка попугая Утренняя распевка попугая Талантливые и целеустремленные попугаи сыграли в баскетбол Талантливые и целеустремленные попугаи сыграли в баскетбол
Alex Chebrikov

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

525840



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Секретная информация на ценниках, которая может пригодиться покупателям Пятёрочки
16
82
Секретная информация на ценниках, которая может пригодиться покупателям Пятёрочки
Когда отчаялся и не видишь выхода
3
13
Когда отчаялся и не видишь выхода
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Петербургских метростроевцев высмеяли за «шедевры» подземки
1
18
Петербургских метростроевцев высмеяли за «шедевры» подземки
В Нидерландах придумали гендерно-нейтральные игральные карты
1
106
В Нидерландах придумали гендерно-нейтральные игральные карты
Волочкова рассказала о самом необычном интимном опыте (6 фото)
Волочкова рассказала о самом необычном интимном опыте (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Предвыборные обещания
11
15

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#история#интересное#абсурд#СССР#собака#знаменитости#приколы#прикольные
#интересно#животные#прикол#Россия#аварии#автомир#маразм#картинки#шоу бизнес#подборка
#факты#познавательно#люди#Разное#дтп#навальный#авария дня#новости#авто аварии#жизнь

На что жалуетесь?

Вернуться