Зачем АК-12 нужны зубцы на дульном тормозе

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На дульном тормозе нового автомата АК-12 пару лет назад появились выступающие зубцы в виде короны. Напомним, оружие предназначено для бойцов спецподразделений, а зубцы на нем могут выполнять сразу несколько функций.
Автомат АК-12 разработки и производства концерна «Калашников» предназначен для замены АК-74М и принят на вооружение сухопутных войск, морской пехоты и подразделений ВДВ российской армии в конце 2018 года. Как рассказал телеканалу «Звезда» помощник директора оружейного производства концерна «Калашников» Виктор Копытцев, на дульном тормозе АК-12 появилась корона, которая значительно облегчает спецназовцам выполнение некоторых задач.
Во-первых, при помощи короны легко разбить окно при штурме здания или стекло в транспортном средстве, не расходуя при этом патроны – буквально одним ударом. Во-вторых, зубцы помогут преодолеть проволочное заграждение: колючая проволока насаживается на дуло и перебивается одним выстрелом. «Это буквально ноу-хау», — отметил Копытцев. Автоматы предназначены для использования в комплекте боевой экипировки «Ратник» второго поколения.
Во-первых, при помощи короны легко разбить окно при штурме здания или стекло в транспортном средстве, не расходуя при этом патроны – буквально одним ударом. Во-вторых, зубцы помогут преодолеть проволочное заграждение: колючая проволока насаживается на дуло и перебивается одним выстрелом. «Это буквально ноу-хау», — отметил Копытцев. Автоматы предназначены для использования в комплекте боевой экипировки «Ратник» второго поколения.
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Метки: АК-12 калашников оружие
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Текст взял с просторов ЖЖшечки, фотки можете нагуглить:
Приспособление предложено гвардии инженер-капитаном 2-й гвардейской инженерной бригады особого назначения Фроловым С.М. в августе-сентябре 1943 г. Назначение приспособления- устройство проходов в проволочных препятствиях.
Охрененный ноу-хау. АКСУ дульный тормз-компенсатор. Было удобно так же и натягивать колючку поворачивая автомат.
Да ладно, правда-правда???
А, хотя бы ППШ, Шпагин это "ноу-хау" не называл конечно...
Приспособление для перебивания проволоки из пистолетов-пулеметов ППД и ППШ.
А ноухау это для Калашникова.
Раньше то штыкнож для этого юзали.
Теоретически. Я не юзал. Я его даже из оружейки по тревоге не брал.
Шоб не проипать)))
А больше мне и автомат-то в машине не нужен был.