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Зачем АК-12 нужны зубцы на дульном тормозе

Зачем АК-12 нужны зубцы на дульном тормозе (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 марта 2021 23:20
Метки: АК-12   калашников   оружие   
1660
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1
На дульном тормозе нового автомата АК-12 пару лет назад появились выступающие зубцы в виде короны. Напомним, оружие предназначено для бойцов спецподразделений, а зубцы на нем могут выполнять сразу несколько функций.

Источник:

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Метки: АК-12   калашников   оружие   
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7
SmokeMcDuck 9 часов назад
Погодите, а как же насадки на ППШ, которые "сто лет назад" придумали? Какое к шуту "ноу хау"?
Текст взял с просторов ЖЖшечки, фотки можете нагуглить:

Приспособление предложено гвардии инженер-капитаном 2-й гвардейской инженерной бригады особого назначения Фроловым С.М. в августе-сентябре 1943 г. Назначение приспособления- устройство проходов в проволочных препятствиях.
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19k
сёмик патрик 4 часа назад
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20k
Юрьевич 5 часов назад
А ещё можно бармалеям всяким нехорошим кое-куда засунуть и повернуть несколько раз... ну чтоб быстрее дошло, что бармалеями быть нехорошо
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1k
Лёха Юрьевич 4 часа назад
Ага. Ещё пивас открывать и в зубах ковыряться.
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2k
Frank Borman Юрьевич 22 минуты назад
Точно. Для экспресс-допроса международных террористов в полевых условиях. Для бандеровцев тоже сойдет. Когда Россия вторгнется в Восточную Украину, чтобы освободить ее от бандеровцев, пригодится и там.
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7k
Alex Djeff 8 часов назад
: колючая проволока насаживается на дуло и перебивается одним выстрелом. «Это буквально ноу-хау»
Охрененный ноу-хау. АКСУ дульный тормз-компенсатор. Было удобно так же и натягивать колючку поворачивая автомат.
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9k
Бендер Родригес 8 часов назад
Одним словом - "Хаув-ноу", это ваше " Ноу-хау". А ответчику, историю данной приспособы нужно знать, а то не по человечески это как-то, чужие изобретения своим "ноу-хау" называть...
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104
Змій Горинич 8 часов назад
Не знаю, может сейчас и в моде бить стекло стволом, но в наше время ствол берегли, стекло разное бывает, а прикладом нас вполне устраивало, очень даже ничего.
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954
Broscan 8 часов назад
Пля,скоро ноу хау будет детей зачинать ,не по пробирке а по прямому воздействию
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104
Змій Горинич 9 часов назад
Предыдущая схема от ППД, а вот ППШ с насадкой для отстрела проволоки

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104
Змій Горинич 9 часов назад
Кстати, вот Fabarm для помповых ружей, давно уже не новость

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104
Змій Горинич 9 часов назад
"колючая проволока насаживается на дуло и перебивается одним выстрелом. «Это буквально ноу-хау», отметил Копытцев.
Да ладно, правда-правда???
А, хотя бы ППШ, Шпагин это "ноу-хау" не называл конечно...

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7k
Прохожий3 Змій Горинич 6 часов назад
Мне кажется на рисунке не Шпагин, а Дягтерев. Не?
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12k
Yasen_Perec 9 часов назад
---колючая проволока насаживается на дуло и перебивается одним выстрелом. «Это буквально ноу-хау»---

Приспособление для перебивания проволоки из пистолетов-пулеметов ППД и ППШ.

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3k
Andrey Abramov Yasen_Perec 8 часов назад
Ноу хау - знаю как.
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12k
Yasen_Perec Andrey Abramov 8 часов назад
Как правило, под ноу-хау подразумевают новшества, имеющие коммерческую ценность в силу неизвестности иным лицам, причём в отношении этих инноваций приняты разумные меры для соблюдения их конфиденциальности (в том числе, путём введения режима коммерческой тайны).
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1k
DerDimon Andrey Abramov 8 часов назад
У этого понятие есть вполне себе дельное определение, которое по контексту не подходит. Если они просто имели ввиду - "знаю как", то вай они не спикают на инглише по другим квестчонам?
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3k
Andrey Abramov Yasen_Perec 8 часов назад
Ну так и тут не соврали, раньше то сами придумали, теперь ставят на новые машинки.
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45k
Albert GER Yasen_Perec 4 часа назад
Ну Кагбе пост в тырнете даже не намекает на топсекретность)))
А ноухау это для Калашникова.
Раньше то штыкнож для этого юзали.
Теоретически. Я не юзал. Я его даже из оружейки по тревоге не брал.
Шоб не проипать)))
А больше мне и автомат-то в машине не нужен был.
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