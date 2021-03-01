Зачем АК-12 нужны зубцы на дульном тормозе

Автомат АК-12 разработки и производства концерна «Калашников» предназначен для замены АК-74М и принят на вооружение сухопутных войск, морской пехоты и подразделений ВДВ российской армии в конце 2018 года. Как рассказал телеканалу «Звезда» помощник директора оружейного производства концерна «Калашников» Виктор Копытцев, на дульном тормозе АК-12 появилась корона, которая значительно облегчает спецназовцам выполнение некоторых задач.



Во-первых, при помощи короны легко разбить окно при штурме здания или стекло в транспортном средстве, не расходуя при этом патроны – буквально одним ударом. Во-вторых, зубцы помогут преодолеть проволочное заграждение: колючая проволока насаживается на дуло и перебивается одним выстрелом. «Это буквально ноу-хау», — отметил Копытцев. Автоматы предназначены для использования в комплекте боевой экипировки «Ратник» второго поколения.