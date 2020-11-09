Ночное нападение жирафа на автомобили

Совершавшие ночную поездку по заповеднику в Африке туристы стали объектом нападения жирафа. Животное неожиданно атаковало один автомобиль, а затем, поднявшись на ноги, ударило по лобовому стеклу другого.
Скорее всего жирафа сперва привлек, а затем испугал свет от фар автомобилей.
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Поднявшись на ноги... А первый автомобиль атаковало лежа?