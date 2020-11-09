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Ночное нападение жирафа на автомобили

Ночное нападение жирафа на автомобили (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 ноября 2020 14:00
Сообщество : Животные
Метки: африка   видео   животные   жираф   нападение   
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Совершавшие ночную поездку по заповеднику в Африке туристы стали объектом нападения жирафа. Животное неожиданно атаковало один автомобиль, а затем, поднявшись на ноги, ударило по лобовому стеклу другого.

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Метки: африка   видео   животные   жираф   нападение   
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3  комментария
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234
Иван 59 минут назад
Вот же скотина неуклюжая
как выжил то в дикой природе. Пока барахтался как жук на спине, любая тварь с зубами несколько раз бы уже глотку перегрызла
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11k
Corvus Corax 2 часа назад
"Животное неожиданно атаковало один автомобиль, а затем, поднявшись на ноги, ударило по лобовому стеклу другого."

Поднявшись на ноги... А первый автомобиль атаковало лежа?
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44k
Albert GER 2 часа назад
ездють и ездють тут всякие...
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Mr.Adamson

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