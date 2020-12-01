Дайверу удалось отбиться от внезапно напавшей на него акулы-молота

Австралийский дайвер Дайон Крик привлек внимание акулы-молота во время своего недавнего погружения за раками возле Мэгпай Риф. Момент нападения хищницы на мужчину попал на видео.
Дайвер ударил акулу штативом для камеры (моноподом) и всплыл на поверхность. Мужчина пообещал себе, что больше никогда не будет нырять в одиночку и примет дополнительные меры предосторожности на случай еще одной такой встречи.
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