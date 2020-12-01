FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Лагуна акул 60 постов • 41 подписчик подписаться
Главная > Видео > Сообщество Лагуна акул 
Дайверу удалось отбиться от внезапно напавшей на него акулы-молота

Дайверу удалось отбиться от внезапно напавшей на него акулы-молота (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 декабря 2020 08:34
Сообщество : Лагуна акул
Метки: австралия   акула   видео   животные   нападение   
520
1
1
Австралийский дайвер Дайон Крик привлек внимание акулы-молота во время своего недавнего погружения за раками возле Мэгпай Риф. Момент нападения хищницы на мужчину попал на видео.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Лагуна акул"
Метки: австралия   акула   видео   животные   нападение   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
25k
Aqueronte 22 минуты назад
Да она не укусит, поиграет и все.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Islander 17 минут назад
Внезапно так, из-за угла фигакс!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Что бывает, когда бойцы ММА дерутся на улице? Харитонов и Яндиев не первые Что бывает, когда бойцы ММА дерутся на улице? Харитонов и Яндиев не первые Тигровая акула чуть не оставила дайвера без головы Тигровая акула чуть не оставила дайвера без головы Наглый какаду дерзко ограбил двух кенгуру Наглый какаду дерзко ограбил двух кенгуру Молниеносная атака голодной акулы на осьминога Молниеносная атака голодной акулы на осьминога Белая акула попыталась атаковать ученого Белая акула попыталась атаковать ученого Акула вцепилась в голову дайвера на Багамах Акула вцепилась в голову дайвера на Багамах
Mr.Adamson

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

928926



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
30 заброшенных мест, на которые удивительно приятно смотреть
4
28
30 заброшенных мест, на которые удивительно приятно смотреть
Убойный черный юмор, за который могут попросить пояснить
5
20
Убойный черный юмор, за который могут попросить пояснить
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Биография, доходы и личная жизнь Андрея Кончаловского
1
19
Биография, доходы и личная жизнь Андрея Кончаловского
Роль украшений в жизни современной женщины
0
1
Роль украшений в жизни современной женщины
Что бывает, когда бойцы ММА дерутся на улице? Харитонов и Яндиев не первые
Что бывает, когда бойцы ММА дерутся на улице? Харитонов и Яндиев не первые
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Плохо что так много дураков... хорошо что так много дурочек!
0
15

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#интересное#подборка#сша#готовка#животные#знаменитости#санкт-петербург#вкусно
#юмор#интересно#дети#рецепт#пандемия#разное#прикольные#картинки#абсурд#кино
#история#факты#еда#россия#коронавирус#дтп#авария#люди#актер#маразм

На что жалуетесь?

Вернуться