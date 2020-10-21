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Сообщество Без кота и жизнь не та 685 постов • 331 подписчик подписаться
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Боевая кошка напала на мужчину с собакой

Боевая кошка напала на мужчину с собакой (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 октября 2020 09:51
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: видео   животные   кошка   нападение   реакция   собака   
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К зашедшему на территорию заведения владельцу собаки неожиданно подбежала кошка. Представительница семейства кошачьих, которая, похоже, не любит собак и посторонних, набросилась на мужчину и заставила его спасаться бегством.

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Метки: видео   животные   кошка   нападение   реакция   собака   
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2  комментария
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2k
Hallo FreeSpace Час назад
ничего кисуля , наверно котята рядом
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2k
смт 9 минут назад
Очередное подтверждение тому, что если кошак решил дать люлей, то он их в любом случае даст вне зависимости от гарабитов противника.
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