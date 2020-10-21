Боевая кошка напала на мужчину с собакой

К зашедшему на территорию заведения владельцу собаки неожиданно подбежала кошка. Представительница семейства кошачьих, которая, похоже, не любит собак и посторонних, набросилась на мужчину и заставила его спасаться бегством.
Страшнее кошки зверя нет!
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