FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Животные 8864 поста • 1116 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные 
Встреча с ежом, которая не сулит ничего хорошего

Встреча с ежом, которая не сулит ничего хорошего (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 октября 2020 09:35
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   нападение   пальцы   слабоумие и отвага   
1333
1
1
О смертельной опасности бешенства известно всем, однако некоторые индивиды продолжают тянуть свои руки и другие части тела к диким животным. Взгляните на эту бесстрашную или глупую (нужное подчеркнуть) женщину и не повторяйте её ошибок.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: видео   животные   нападение   пальцы   слабоумие и отвага   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
10
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Владимир 2 часа назад
https://www.kp.by/daily/26988/4048252/https://www.kp.by/daily/26988/4048252/
Молодой человек в Лепеле нашел на своем участке ежа. Решил показать его маленькому племяннику и принес в дом. Еж укусил молодого человека за палец. Он не счел это опасным и к врачам не пошел, но родственники убедили хотя бы показать ежа специалистам.

- Молодой человек отнес ежа ветеринару, через два дня еж умер, экспертиза подтвердила, что он был заражен бешенством, - рассказала завотделом эпидемиологии Лепельского ЦГИЭ Наталья Поборцева.

Сейчас молодой человек проходит курс антирабических прививок, его жизни ничто не угрожает. К счастью, с ежиком больше никто не контактировал. В районе, где это произошло, объявлен карантин, специалисты обходят каждый двор, дополнительно вакцинируют домашних животных от бешенства.

Укус бешеного ежа - случай для Беларуси редкий, с начала года зарегистрирован только один. А в Лепельском районе, где это произошло, бешеные ежи не кусались уже лет двадцать.

- Были случаи, когда людей кусали бешеные волки, лисы, домашние животные. С ежом мы столкнулись впервые, - говорит Наталья Поборцева. - Но ежи как переносчики бешенства очень опасны! У них это заболевание протекает дольше, чем у крупных млекопитающих, инфицированная ежиха может передать его потомству.

Человека еж заразит бешенством, если укусит или если человек каким-то образом соприкоснется с его слюной - например, погладит по мордочке. Если просто прикоснуться к колючкам, заражение маловероятно - ежи колючую шубку не вылизывают.

Как отличить бешеного ежика от здорового? Он будет отказываться от воды и пищи, бояться света, но совершенно не будет бояться людей. Если протянуть к нему руку, в клубок не свернется, а наоборот, вытянет лапы, может наброситься и искусать. У зараженного ежа может быть нарушена координация движений. Но при бешенстве все эти признаки проявляются не сразу, так что лучше не трогать и не приносить в дом никаких ежей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
Андрей 5 минут назад
Ну может такой дуре просто не нужно существовать на планете, вот её и ликвидирует природа.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Сергей Попов 16 минут назад
Это могла быть ежиха, которая защищает рядом находящееся потомство. Но может быть и бешенство. Тогда бегом в больницу. Желательно, вместе с ежом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Сергей 42 минуты назад
Ну теперь вперед, на уколы !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
Gogaren_3Meu 51 минуту назад
у нас на даче ёжик работает охранником на два участка - изничтожает поголовье мышей и змей:) очень полезный зверь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Бу Час назад
ТП
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Игорь Час назад
оператор еще жив?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Димка Смола/67 2 часа назад
Еж переносчик кучи заболеваний!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Patmaz 2 часа назад
А теперь вперёд, за уколами от бешенства!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Батончик с маком 2 часа назад
любому не понравится когда грязные руки в лицо суют
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Может стоит начать с себя? (10 фото+видео) Может стоит начать с себя? (10 фото+видео) В Индии слон попытался отомстить ударившему его палкой селянину В Индии слон попытался отомстить ударившему его палкой селянину Лев чуть не отгрыз руку сотруднику пакистанского зоопарка Лев чуть не отгрыз руку сотруднику пакистанского зоопарка Агрессивный кот напал на офицера полиции Агрессивный кот напал на офицера полиции 5-метровая акула едва не лишила дайвера головы 5-метровая акула едва не лишила дайвера головы Турист хотел погладить льва и чуть не лишился руки Турист хотел погладить льва и чуть не лишился руки
3dmonkey

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

899208



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Президент Туркменистана придумал названия для бытовой техники
3
174
Президент Туркменистана придумал названия для бытовой техники
20 медицинских шпаргалок, которые подскажут, научат, а кого-то даже удивят
24
53
20 медицинских шпаргалок, которые подскажут, научат, а кого-то даже удивят
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Про отцов – командиров
0
4
Про отцов – командиров
Эммануил Виторган недоволен размером пенсии
1
47
Эммануил Виторган недоволен размером пенсии
24-летней сибирячке за 400 тысяч изуродовали грудь и слили фото в сеть
24-летней сибирячке за 400 тысяч изуродовали грудь и слили фото в сеть
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
А где карты и еще один ствол?
1
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#история#интересно#россия#картинки#автомобили#автомир#дети#настроение
#юмор#животные#дтп#кино#СССР#москва#конфликт#прикольные#забавно#позитив
#факты#интересное#авария#авто авария#в мире#природа#разное#актеры#комментарии#авария дня

На что жалуетесь?

Вернуться