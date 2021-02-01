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Нерасторопный мотоциклист лишился своего железного коня

Нерасторопный мотоциклист лишился своего железного коня (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 февраля 2021 10:38
Сообщество : Аварии
Метки: видео   индия   мопед   мотоциклист   неудача   поезд   фейл   
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В Индии парень не успел проскочить перед поездом и лишился своего транспортного средства. Осознав, что он не успеет поднять своего железного коня с земли, парень отошел подальше от путей.

Источник:

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Метки: видео   индия   мопед   мотоциклист   неудача   поезд   фейл   
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7  комментариев
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13k
Габит Калыков 2 часа назад
В Индии народу много, поэтому на дорогах хаос, поезда носятся на бешенной скорости по многолюдному району. Если даже собьет пешехода, вряд ли остановится поезд.
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6k
Михаил Филиппов Габит Калыков Час назад
ты удивишься, но в РФ также запрещено тормозить если кого то сбили.
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422
Fiverknot 58 минут назад
Показалось что было время немного оттащить мотик от путей, чтобы его не зацепило. Но жизнь в любом случае дороже, правильно всё сделал.
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2k
Frank Borman Час назад
Будда учил: главное, спокойствие, невозмутимость и мир с самим собой. Так что фигня. Байкер купит новый байк, отстирает траузерсы и лайф продолжится.
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31k
Опаньки 2 часа назад
хах, машинисту пофиг, дальше поехал ))
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1k
мега гон 2 часа назад
П-понты))))
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