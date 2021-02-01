Нерасторопный мотоциклист лишился своего железного коня

В Индии парень не успел проскочить перед поездом и лишился своего транспортного средства. Осознав, что он не успеет поднять своего железного коня с земли, парень отошел подальше от путей.
Ему только и оставалось, что наблюдать за превращающимся в груду металлолома байком.
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