Неожиданный способ лечения боли в спине

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Люди достаточно часто обращаются к помощи альтернативных методов лечения. Лечиться такими методами можно пока не закончатся здоровье, деньги или терпение.
Делайте так каждый день и спина не будет болеть... Вообще ничего не будет болеть и вас, скорее всего, тоже не будет.
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