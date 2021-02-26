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Неожиданный способ лечения боли в спине

Неожиданный способ лечения боли в спине (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 февраля 2021 11:17
Сообщество : Юмор
Метки: видео   неожиданно   нетрадиционная медицина   позвоночник   
529
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Люди достаточно часто обращаются к помощи альтернативных методов лечения. Лечиться такими методами можно пока не закончатся здоровье, деньги или терпение.

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Метки: видео   неожиданно   нетрадиционная медицина   позвоночник   
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5  комментариев
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19k
SerGProS Час назад
Как голову лечить мы знаем, теперь и со спиной не будет проблем
Ссылка www.youtube.com
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12k
Андрей Дядя Час назад
а если прилетит в голову то можно достичь просветления
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2k
Азиз Ниязов Час назад
два раза в день такое упражнение делай и спина пройдёт
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7k
Nikita Час назад
Хочешь забыть про боль в спине?
Ссылка www.youtube.com
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5k
Заур Час назад
Нет спины, нет боли.
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