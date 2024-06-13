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Нетрадиционный метод лечения позвоночника в Индии

Нетрадиционный метод лечения позвоночника в Индии

Автор:
13 июня 2024 07:30
Метки: Видео   Индия   в мире   люди   народная медицина   позвоночник   
695
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1

Ничего необычного, просто лечение позвоночника в Индии народным методом. Хочется верить, что пациент остался жив.

Народная медицина в Индии. Медики от Бога.

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Метки: Видео   Индия   в мире   люди   народная медицина   позвоночник   
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626
Areskoi 38 минут назад
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13k
geminisf 5 минут назад
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9k
Харон ( Χάρων) 5 минут назад
Индусов много. Можно и поэкспериментировать...
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3699 постов (3668 в горячем)

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