Нетрадиционный метод лечения позвоночника в Индии

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Ничего необычного, просто лечение позвоночника в Индии народным методом. Хочется верить, что пациент остался жив.
Народная медицина в Индии. Медики от Бога.
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Метки: Видео Индия в мире люди народная медицина позвоночник
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