Невозмутимость: уровень енот

868
1
1
Этот енот по праву заслужил медаль за свое нордическое хладнокровие. Он не испугался человека и его пса и невозмутимо наблюдал за ними.
А может быть этот мистер Невозмутимость просто наелся забродивших ягод?
Источник:
Ссылки по теме:
- Хаски устроил истерику, когда его начали мыть
- Кот столкнулся с реальностью, когда попытался реализовать свой план
- Испуганный кот продемонстрировал свои навыки брейк-данса
- Если бы понедельник был котом
- Блудный кот возвращается домой
33
Понравилось33
Новости партнёров
Загрузка...