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Невозмутимость: уровень енот

Невозмутимость: уровень енот (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 февраля 2021 14:45
Сообщество : Животные
Метки: Реакция   видео   енот   животные   невозмутимость   прикол   
868
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Этот енот по праву заслужил медаль за свое нордическое хладнокровие. Он не испугался человека и его пса и невозмутимо наблюдал за ними.

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Метки: Реакция   видео   енот   животные   невозмутимость   прикол   
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20k
Влад Час назад
Зверь шикарен
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Горожанин 51 минуту назад
Вылитый Джеффри Лебовски.
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49k
smakido 59 минут назад
" Спокойствие, только спокойствие!"
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828
Олеся К 2 часа назад
может парализовало от страха
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3dmonkey

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