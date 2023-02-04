Что будет, если сосульку положить на год в банку

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Помните как в детстве, найдешь большую, красивую сосульку и все, считай жизнь удалась.
Но не все так просто, оказывается. Даже в самой чистой сосульке может скрываться неожиданный сюрприз. Мужик решил провести эксперимент и заточил большую сосульку на целый год в банку. В результате смог понаблюдать, как развивается жизнь.
Вот кто его просил такие эксперименты проводить?
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