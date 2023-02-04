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Что будет, если сосульку положить на год в банку

Что будет, если сосульку положить на год в банку

Автор:
04 февраля 2023 08:23
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Сосулька   банка   видео   наука   фауна   флора   эксперемент   
1567
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Помните как в детстве, найдешь большую, красивую сосульку и все, считай жизнь удалась.

Но не все так просто, оказывается. Даже в самой чистой сосульке может скрываться неожиданный сюрприз. Мужик решил провести эксперимент и заточил большую сосульку на целый год в банку. В результате смог понаблюдать, как развивается жизнь.


Вот кто его просил такие эксперименты проводить?

Источник:

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Метки: Сосулька   банка   видео   наука   фауна   флора   эксперемент   
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12  комментариев
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47k
Элек Мек 47 минут назад
Звездёж,вода в банке стухнет,на этом всё и закончится.
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1k
Вир Норин Минуту назад
Это масонский заговор. Банка намекает :)
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565
Георгий 7 минут назад
Улиточка ми ми ми
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1k
СанТимм 11 минут назад
Банку не вымыл)
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8k
Serjio 14 минут назад
Что то там не то. Звездит товарищ. У него, еще через год, из банки динозавры полезут.
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964
комнатный сибиряк 21 минуту назад
Святого не трож , сосали и будем сосать
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2k
NIS 21 минуту назад
Эксперимент уровня « Бог »
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1k
rustemmedved 24 минуты назад
Да, да я слышал эту историю. Даже ученые смутно знакомые этим делом занимались. Только там все быстрее было.
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4k
Макс Полчаса назад
Исследование прерывается потому что фауна сожрала любителя сосулек.
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2k
Дмитрий Полчаса назад
Ладно хоть лошадь не вывелась..
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24k
pssst 37 минут назад
и зелень, и мясо
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