Любительница подводного плавания чуть не стала добычей акулы

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Поклонница дайвинга и сноркелинга едва не оказалась в пасти акулы. Девушка вошла в воду и приготовилась нырять, как вдруг заметила стремительно приближающуюся к ней акулу.
Саечка за испуг
Морская хищница вынырнула из воды и напугала девушку. Ну вот, теперь костюмчик стирать...
Источник:
АНТИФИШКИ
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