Любительница подводного плавания чуть не стала добычей акулы

Поклонница дайвинга и сноркелинга едва не оказалась в пасти акулы. Девушка вошла в воду и приготовилась нырять, как вдруг заметила стремительно приближающуюся к ней акулу.

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Саечка за испуг Морская хищница вынырнула из воды и напугала девушку. Ну вот, теперь костюмчик стирать...