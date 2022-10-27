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Сообщество Лагуна акул 77 постов • 47 подписчиков подписаться
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Любительница подводного плавания чуть не стала добычей акулы

Любительница подводного плавания чуть не стала добычей акулы

Автор:
27 октября 2022 12:22
Сообщество : Лагуна акул
Метки: Девушка   акулы   видео   внезапно   животные   нападение   неожиданно   
964
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Поклонница дайвинга и сноркелинга едва не оказалась в пасти акулы. Девушка вошла в воду и приготовилась нырять, как вдруг заметила стремительно приближающуюся к ней акулу.

Саечка за испуг

Морская хищница вынырнула из воды и напугала девушку. Ну вот, теперь костюмчик стирать...

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Девушка   акулы   видео   внезапно   животные   нападение   неожиданно   
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11  комментариев
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2k
Оксид Бетона Час назад
Да она подружиться хотела!
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72k
Максим 8 минут назад
Прекрасно видно, что это не было атакой.. банальное любопытство.
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341
Dima Udo 10 минут назад
И что она сделала? Опять полезла в воду!!!!
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321
Liberman 15 минут назад
Плавает мама акула и акула дочь вокруг дайвера, дочь: "мама давай его съедим быстрее, я жрать хочу!"
Мать: подожди доча, ща все говно из него выйдет, тогда и сожрём!
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4k
Frank Borman 17 минут назад
Шарки тоже хотят кушать. Так что этой дайверше повезло - полезла бы в вотер на 5 минут раньше, и шарк откусил бы ей половину асса.
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55k
alertol 19 минут назад
Тут так то зависит от того голодная эта акула или нет, если нет они (некоторые породы) не опаснее домашней кошки (а вот когда даже кошка не в настроении, то даже "хозяина" может очень сильно обидеть)

Были попытки дрессировать акул, успех переменный, некоторые прям слишком глупые, а некоторые прям шибко умные...
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1k
Vasiliy 23 минуты назад
Эта любительница не похожа на испуганную, снова полезла в воду наступая на хвост акулы
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115
Разрушитель твоей мечты 43 минуты назад
Просто акула хотела поиграть.
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23k
Serg2001 Час назад
Это учебная акула!
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9k
Mowgley Z ⚔ Час назад
Ласты просила же.
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