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"Упс": тест гриля на прочность пошел не по плану

"Упс": тест гриля на прочность пошел не по плану (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 февраля 2021 12:58
Сообщество : Юмор
Метки: в мире   взрыв   видео   гриль   краш-тест   петарда   
737
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Мужчина решил устроить своему грилю своеобразный краш-тест и положил в него предмет, похожий на петарду. Стоит ли говорить, что после этого ситуация немного вышла из-под контроля?

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Метки: в мире   взрыв   видео   гриль   краш-тест   петарда   
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16  комментариев
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66k
Фома 2 часа назад
Скучно видимо было, ну ничего, займется уборкой и ремонтом, вот и повеселится, дебил.
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888
Killa 2 минуты назад
Теперь напишет отрицательный отзыв на гриль)))))
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219
Tor17 10 минут назад
Результат положительный))
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42k
zloykoyot 15 минут назад
У них что дома, что грили из говна и веток лепят. А этому дураку дай уй стеклянный, он и руки порежет и уй разобьёт.
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85
Племянник Путина 18 минут назад
так по нему видно, что он слабоумный..
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7k
diman02 Полчаса назад
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12k
Сергей 37 минут назад
Хреновый гриль. Надо было из нержавейки - четвёрки варить.
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60k
Доктор Джонс 49 минут назад
Надо было еще в гриль щедрую порцию шариков из подшипников заложить...
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69k
Чёрный человек. 56 минут назад
Все правильно сделал!.. Cгорел сарай гори и хата.
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3k
Александр Д 2 часа назад
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37k
Нанук Паналык 2 часа назад
Куйня! У него ещё один гриль есть!
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12k
Совранский 2 часа назад
Страна ищет героев, П*да - рожает дураков))
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12k
Иван Совранский Час назад
ЧСХ, русского мата не слышно

Ссылка www.youtube.com
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7k
bum-bum 2 часа назад
долбойопы всегда снимают вертикально.
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30k
Korolev bum-bum 49 минут назад
Это для тик-тока...
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30k
Korolev 49 минут назад
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