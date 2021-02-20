"Упс": тест гриля на прочность пошел не по плану

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Мужчина решил устроить своему грилю своеобразный краш-тест и положил в него предмет, похожий на петарду. Стоит ли говорить, что после этого ситуация немного вышла из-под контроля?
Так много вопросов и так мало ответов. Интересно, на какой финал он рассчитывал?
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