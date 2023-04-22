В США подняли проблему гендерного неравенства серди жертв аварий

Тут в США озадачились проблемой гендерного неравенства среди жертв аварий, точнее, манекенов в краш-тестах.
Внезапно выяснилось, что в краш-тестах обычно используют мужские манекены или детские, а вот женских нет совсем. А ведь оказывается у женщин риск получить серьезные травмы выше, чем у мужчин из-за того, что "самки в среднем короче и легче самцов, и у них разная сила мышц. Из-за этого они физически по-разному реагируют на автомобильную аварию". Ну так считает Астрид Линдер, директором по безопасности дорожного движения в Шведском национальном институте дорожных и транспортных исследований, которая продвигает эту тему с 2014 года. Кстати, женский манекен они действительно создали. Теперь же прогрессивные взгляды на мир исследований краш-тестов добрались и до США.
Эту тему уже обсудили в палате представителей США. Планируют производить женские манекены, ведь женщины попадают в аварии чуть ли не чаще мужчин и более подвержены риску. Но опять же непонятно, будут ли делать манекены женщин, считающих себя мужчинами и наоборот? Или внезапно выяснилось, что у манекена всего два пола?
Источник:
- Не самый удобный отсек для хранения вещей в автомобиле
- В США мусоровоз врезался в эстакаду и взорвался
- Мобильная СТО со всем необходимым оборудованием для ремонта авто
- Утро начинается не с кофе
- Эффектное завершение подкаста
Дэ6илы!!!
Главное, чтобы у нас такого никогда не было!
Очередные двойные стандарты ! В манекенах, значит, это надо учитывать, а в спорте наплевать.