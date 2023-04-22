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В США подняли проблему гендерного неравенства серди жертв аварий

В США подняли проблему гендерного неравенства серди жертв аварий

Автор:
22 апреля 2023 12:34
Сообщество : Автомир
Метки: аварии   автомир   автомобили   видео   гендеры   краш-тест   
3586
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Тут в США озадачились проблемой гендерного неравенства среди жертв аварий, точнее, манекенов в краш-тестах.

Внезапно выяснилось, что в краш-тестах обычно используют мужские манекены или детские, а вот женских нет совсем. А ведь оказывается у женщин риск получить серьезные травмы выше, чем у мужчин из-за того, что "самки в среднем короче и легче самцов, и у них разная сила мышц. Из-за этого они физически по-разному реагируют на автомобильную аварию". Ну так считает Астрид Линдер, директором по безопасности дорожного движения в Шведском национальном институте дорожных и транспортных исследований, которая продвигает эту тему с 2014 года. Кстати, женский манекен они действительно создали. Теперь же прогрессивные взгляды на мир исследований краш-тестов добрались и до США.


Эту тему уже обсудили в палате представителей США. Планируют производить женские манекены, ведь женщины попадают в аварии чуть ли не чаще мужчин и более подвержены риску. Но опять же непонятно, будут ли делать манекены женщин, считающих себя мужчинами и наоборот? Или внезапно выяснилось, что у манекена всего два пола?

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Метки: аварии   автомир   автомобили   видео   гендеры   краш-тест   
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53  комментария
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12k
..: Атеист :.. 7 часов назад
Неее, не годится! Пока не будет манекенов трансов, идентифицирующих себя как пылесос - не будет равенства!))

Дэ6илы!!!
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2k
анатолий горленко 3 минуты назад
Да когда ж это дно пробьётся, думал ужЕ.
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44
Obrval Полчаса назад
Вы извините, что я вмешиваюсь, но надо сперва хотя бы наладить собственное производство подушек безопасности прежде, чем обсуждать эту тему.
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31k
Ashabad Час назад
Товарищи американцы, не останавливайтесь! Вы на верном пути!
Главное, чтобы у нас такого никогда не было!
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432k
Чеширри Час назад
В США подняли проблему гендерного неравенства серди жертв аварийПосмотреть
В США подняли проблему гендерного неравенства серди жертв аварий
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6k
perekrestok 2 часа назад
Надо сделать еще женские манекены в обычном исполнении, во время месячных и при ПМС. Ну и проводить испытания при движении как обычно, а также при движении задним ходом и боком. У женщин такое бывает и очень часто.
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2k
Капитошка 2 часа назад
Про чёрных забыли.Надо чёрные манекены делать.А то снова погромы будут.
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11k
Дмитрий 2 часа назад
Ипанашки...
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7k
КремлеКот 3 часа назад
"самки в среднем короче и легче самцов, и у них разная сила мышц"
Очередные двойные стандарты ! В манекенах, значит, это надо учитывать, а в спорте наплевать.
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4k
Александр 3 часа назад
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437
Damvrot Hohlam 3 часа назад
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4k
Евгений 3 часа назад
Как то не толерантно. Надо делать манекены всех 64 гендеров
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154
irzi 4 часа назад
Машины Вольво в мире по краштестам имеют 5.Вам это не грозит.У Вас или китайский ишак или индийский и по смертности на дорогах Россия занимает передовые места.
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110
Сергей Клейстер 4 часа назад
Трудятся в поте лица. Всё во благо народа.
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10k
ScorpionDS 4 часа назад
Причем здесь нетрадиционные полы (не те что ламинат или паркет), вопрос в том, что у мужчин и женщин по разному устроено тело, вот хотя бы центр тяжести другой. Так что требование вполне рациональное и тесты стоит проводить.
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18k
AzuveR 4 часа назад
Иппанулись они конечно основательно,но уверен, геропе и пиендостану, есть куда еще расти.
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7k
Дмитрий 4 часа назад
Серди говоришь? Хех. Может вперди?
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1k
Herr Mannelig 4 часа назад
любую самую здравую идею можно превратить в маразм, но в этом что то есть, у женщин, как известно центр тяжести значительно ниже и всё таки стоит делать хоть иногда тест с нестандартным манекеном, чтобы знать чего ожидать толстозадым и узкоплечим жертвам аварий
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11k
Властелин 5 часов назад
А использовали бы женские так запретили бы их использовать. И так и сяк плохо.
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74k
Доктор Джонс 5 часов назад
Пусть тогда создают отдельно "женские" автомобили, "мужские" автомобили и "трансгендерные" автомобили... Хотя, собственно, для питарасов уже автомобили успешно создаёт один немецкий концерн (это в которых указатели поворотов не работают)...
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12k
Shtoppi 5 часов назад
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