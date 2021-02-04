Психованная пассажирка решила не платить за проезд в метро

Камера наблюдения в метро запечатлела пассажирку, которая не захотела платить за проезд. Однако вместо стандартного прыжка через турникет она предпочла более радикальный вариант.
Женщина подошла к турникету и разбила ногой одну из стеклянных створок.
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Что-то мне подсказывает, что радикальных