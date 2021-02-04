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Психованная пассажирка решила не платить за проезд в метро

Психованная пассажирка решила не платить за проезд в метро (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 февраля 2021 10:09
Метки: Москва   вандализм   видео   метро   турникет   хулиганство   
906
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1
Камера наблюдения в метро запечатлела пассажирку, которая не захотела платить за проезд. Однако вместо стандартного прыжка через турникет она предпочла более радикальный вариант.

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Метки: Москва   вандализм   видео   метро   турникет   хулиганство   
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15  комментариев
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40k
Raush 50 минут назад
А зачем эти створки из стекла? Чем плохи пластиковые материалы?
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845
Шурман Минуту назад
Феминистка :)
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25k
Лис 3 минуты назад
Нашла себе приключений на жопу, дурилка картонная.
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25k
Aqueronte 12 минут назад
Я бы с ней дома не спорил, яйца разобьёт на раз два
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1k
Роман Машков 22 минуты назад
это похоже на кадр из боевика
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6k
Михаил Филиппов Полчаса назад
называется как поднять себе статью. Эта створка с турникетом потянет на приличную сумму
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460
Оксид Бетона 38 минут назад
Так это же T-X!
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50k
pynh 40 минут назад
Н. Недо#б.
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2k
DyadyaSasha 44 минуты назад
Толерантная!
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11k
KOSTELLO 46 минут назад
Когда ее приведут в ОП, надо спросить ее, каких она политичесуих взглядов.
Что-то мне подсказывает, что радикальных
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2k
Ник 47 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
Ям 50 минут назад
походу она всегда так делает
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2k
Мистер Фикс 59 минут назад
Феминистка какая-нибудь
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34k
dima423 Час назад
никуя она крутая))
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12k
Toxictofa dima423 Полчаса назад
Феминистка походу)
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