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В Волгограде живодер выстрелил из пистолета в морду собаки

В Волгограде живодер выстрелил из пистолета в морду собаки

Автор:
30 августа 2023 08:38
Сообщество : Животные
Метки: Волгоград   выстрелил   живодер   животные   пистолет   собака   
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На кадрах видно, как вышедший из магазина мужчина подозвал к себе двух собак, а затем выстрелил одной из них в морду. Заявление в полицию написали местные жители. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность живодера.

В каком сейчас состоянии пострадавшая собака — неизвестно.

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Метки: Волгоград   выстрелил   живодер   животные   пистолет   собака   
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8  комментариев
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396
Илья 49 минут назад
Таких надо ставить на особый учёт. Запрещать им получение мед справки на оружие и водительские права .
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20k
сеньор Леонсио Минуту назад
Это живодёр! Но и собаки , а особенно собачники подзаибали! Не далее как вчера, лифт останавливается этажом ниже, и заходит сосед с собакой. Он её уговаривает - тихо, спокойно! Доезжаем донизу, выходим из подъезда. Она тут же начинает на меня лаять и рычать. Вот зачем мне это надо?! Собачники почему вы не ограничиваете поводки своих собак при приближении к людям, почему намордники не используете?!
Понятно , вы невьибенно любите животных! Но почему я и другие люди должны гадать , что на уме у вашей собаки?!
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40k
Example 6.2.6 2 минуты назад
Это свето-шумовой патрон. К человеку подошла собака без намордника, возможно она рычала, а возможно его в детстве покусала собака и у него психологическая травма. Ничего страшного с пёселем не случилось, ну кроме испуга и желания держаться от незнакомых дядек подальше.
Нужна налаженная служба городская по отлову бродячих собак, пока беды не случилось, а хозяевам своих питомцев следует потратиться на намордник и поводок, чтоб своих собак уберечь от неприятных ситуаций, и самим в эти ситуации не попадать.
Не оправдываю человека, применившего спец средство на собаке.. но, я не знаю чтоб я делал, будь я на его месте. Повторюсь, есть люди которые в силу всяких причин до усрачки бояться собак.. не надо позволять питомцам вот так вот просто разгуливать по улице.
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6k
V2.Smirnov Полчаса назад
А есть начало, где "подозвал"? А то, может, всё наоборот: "бездомные собаки преградили путь вышедшему из магазина мужчине"?

Я так в один строительный магазин рядом с дачей больше не езжу. Выходишь из машины - и тебя окружают пяток дворняг. И вот кто его знает - что у них сейчас в голове. А утешать себя тем, что "да они только поиграть" и "хороших людей не кусают" после статей вида "собаки покалечили" - так себе аутотренинг.
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14k
GROMOZEKA Полчаса назад
Я очень люблю собак и не оправдываю поступок этого урода, но я КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ того, чтобы в городе были бездомные собаки.
Простой пример - кум гулял с дочкой по набережной и те собаки, что еще вчера поодиночке виляли хвостом, напали на них стаей.
Дочка не пострадала, кума укусили.
Про нападения на детей, думаю вообще не стоит заикаться.
Тут регулярно темы всплывают
Поэтому всем сердобольным и особенно зоошизе, следует помнить о том, что бездомные собаки это не есть хорошо.
А, если вы такие сердобольные, то берите их домой и одомашнивайте
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17k
Сергей 51 минуту назад
На кол п.....араса
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