В Волгограде живодер выстрелил из пистолета в морду собаки

922
1
1
На кадрах видно, как вышедший из магазина мужчина подозвал к себе двух собак, а затем выстрелил одной из них в морду. Заявление в полицию написали местные жители. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность живодера.
В каком сейчас состоянии пострадавшая собака — неизвестно.
Источник:
Ссылки по теме:
- В Волгограде мужчина спас провалившуюся под лед собаку
- Когда хозяйка роняет чипсину на пол
- Собака забила гол на соревнованиях по пляжному футболу
- В Приморье тигр утащил собаку
- Забавная реакция пса на фен
Новости партнёров
реклама
Понятно , вы невьибенно любите животных! Но почему я и другие люди должны гадать , что на уме у вашей собаки?!
Нужна налаженная служба городская по отлову бродячих собак, пока беды не случилось, а хозяевам своих питомцев следует потратиться на намордник и поводок, чтоб своих собак уберечь от неприятных ситуаций, и самим в эти ситуации не попадать.
Не оправдываю человека, применившего спец средство на собаке.. но, я не знаю чтоб я делал, будь я на его месте. Повторюсь, есть люди которые в силу всяких причин до усрачки бояться собак.. не надо позволять питомцам вот так вот просто разгуливать по улице.
Я так в один строительный магазин рядом с дачей больше не езжу. Выходишь из машины - и тебя окружают пяток дворняг. И вот кто его знает - что у них сейчас в голове. А утешать себя тем, что "да они только поиграть" и "хороших людей не кусают" после статей вида "собаки покалечили" - так себе аутотренинг.
Простой пример - кум гулял с дочкой по набережной и те собаки, что еще вчера поодиночке виляли хвостом, напали на них стаей.
Дочка не пострадала, кума укусили.
Про нападения на детей, думаю вообще не стоит заикаться.
Тут регулярно темы всплывают
Поэтому всем сердобольным и особенно зоошизе, следует помнить о том, что бездомные собаки это не есть хорошо.
А, если вы такие сердобольные, то берите их домой и одомашнивайте