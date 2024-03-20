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Античный автограф жительниц Винницы

Античный автограф жительниц Винницы

Автор:
20 марта 2024 12:46
Метки: Видео   Украина   вандал   вандализм   ватикан   музей   
1482
1
1

В музее Ватикана на одном из барельефов был обнаружен "автограф" двух женщин из Украины.

Очередное доказательство существования древней украинской цивилизации 😁

Источник:

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Метки: Видео   Украина   вандал   вандализм   ватикан   музей   
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11  комментариев
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12k
Том Сойер 2 часа назад
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Слепой Пью Полчаса назад
Хуторские селючки, с клинописной культурой шумерского периода.
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−7
Максим 51 минуту назад
Жители Винницы написали бы на Украинском, так что подставляйте дальше
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5k
A Час назад
Они там,судя по всему, не первые такие
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6k
Hugo_RnD Час назад
враки! Ясно же, что данная надпись была там ещё до появления этого барельефа!
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MakDag Час назад
Очевидно же, что барельеф был много позже адаптирован к древней надписи.
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19k
Роберт Шекли 2 часа назад
Сейчас придет главный историк Украины и докажет, что данная надпись появилась раньше не то что музея, а самого Ватикана
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1k
дмитрий викторович 2 часа назад
Селюки Лена с Тамарой.
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Себастьян Перейра
  • Дата регистрации: 01.01.1970
  • 3110 постов (2992 в горячем)

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