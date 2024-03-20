Античный автограф жительниц Винницы

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В музее Ватикана на одном из барельефов был обнаружен "автограф" двух женщин из Украины.
Очередное доказательство существования древней украинской цивилизации 😁
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