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Койот и барсук подружились и проводят вместе всё время

Койот и барсук подружились и проводят вместе всё время

Автор:
21 ноября 2023 12:23
Сообщество : Животные
Метки: Видео   барсук   дружба   животные   койот   лес   милота   фотоловушка   
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С помощью фотоловушки, установленной в одном из калифорнийских лесов, удалось запечатлеть одну из самых необычных дружб в природе. Койот послушно ходит за барсуком, а когда надо, барсук не отстаёт от своего хищного друга. Вместе они, скорее всего, охотятся и защищают друг друга.

Эту ОПГ боялись даже самые суровые лесные жители!

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Метки: Видео   барсук   дружба   животные   койот   лес   милота   фотоловушка   
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