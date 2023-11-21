Койот и барсук подружились и проводят вместе всё время

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С помощью фотоловушки, установленной в одном из калифорнийских лесов, удалось запечатлеть одну из самых необычных дружб в природе. Койот послушно ходит за барсуком, а когда надо, барсук не отстаёт от своего хищного друга. Вместе они, скорее всего, охотятся и защищают друг друга.
Эту ОПГ боялись даже самые суровые лесные жители!
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