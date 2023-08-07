В Хабаровском крае водитель автобуса вышвырнул из салона бабушку из-за неприятного запаха

1148
1
1
Старушка зашла в автобус и кондукторша пожаловалась водителю. После этого мужик начал оскорблять бабушку, затем стянул с сиденья, а потом выкинул на улицу.
Мужчина высказался, что «бабка ужасно воняет и только портит жизнь». Очевидцы ужасного запаха не почувствовали и были в шоке от происходящего.
Источник:
Ссылки по теме:
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
Новости партнёров
реклама
Это эстонские новости?
даже если бабушка плохо пахнет, не должен вести себя так человек. Вывод : водитель не человек а просто конченная мразь!
тут походу все очевидцы с таким же ароматом были