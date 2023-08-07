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В Хабаровском крае водитель автобуса вышвырнул из салона бабушку из-за неприятного запаха

В Хабаровском крае водитель автобуса вышвырнул из салона бабушку из-за неприятного запаха

Автор:
07 августа 2023 08:39
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Хабаровск   автобус   бабушка   водитель   запах   неадекват   
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Старушка зашла в автобус и кондукторша пожаловалась водителю. После этого мужик начал оскорблять бабушку, затем стянул с сиденья, а потом выкинул на улицу.

Мужчина высказался, что «бабка ужасно воняет и только портит жизнь». Очевидцы ужасного запаха не почувствовали и были в шоке от происходящего.

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Метки: Видео   Хабаровск   автобус   бабушка   водитель   запах   неадекват   
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8  комментариев
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79k
Доктор Джонс Час назад
Не пойму, когда был ролик снят...
Это эстонские новости?
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480
стеклоВАТА 24 минуты назад
сука, да этого гондона надо отп..ть так чтоб ссал кровью.
даже если бабушка плохо пахнет, не должен вести себя так человек. Вывод : водитель не человек а просто конченная мразь!
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372
София 36 минут назад
Уже было весной на Фишках.
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16k
Мистер Фикс Час назад
В вагон вошел бомж, и все стали пахнуть одинаково.
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219
дмитрий викторович Час назад
Как то тоже ехали с такой "бабушкой массового поражения". Хорошо что автобус был полу-пустой. В итоге все собрались на другой половине автобуса.
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