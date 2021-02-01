Птица успела отомстить охотнику перед своей гибелью

Птица успела отомстить подстрелившему её мужчине. Дело в том, что охотник оказался ровно в том месте, куда она начала падать.
Предсмертная месть пернатого
Источник:
Ссылки по теме:
- Бабушка решила посидеть на коленке у одного из пассажиров в автобусе
- Забравшийся на крышу дома пес шокировал своего хозяина
- Огромный ястреб залетел на веранду
- Охотничья хитрость: скромный перекус кита в Сиамском заливе
- Меткий хулиган спровоцировал аварию
Метки: видео неожиданно охота попал птица
28
Понравилось28
Новости партнёров
Загрузка...