FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Вари правильно Вари правильно ТОПчик января с AliExpress: Самые полезные и качественные находки ТОПчик января с AliExpress: Самые полезные и качественные находки Как стать для родителей плохим сыном Как стать для родителей плохим сыном Барабанное возмездие Барабанное возмездие Дыры в полу и другие чудовищные условия: ветхие и аварийные дома России, в которых живут люди Дыры в полу и другие чудовищные условия: ветхие и аварийные дома... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки "Везде интим предлагают": королева красоты из Казахстана пошла работать посудомойщицей и не жалеет "Везде интим предлагают": королева красоты из Казахстана пошла... Женщина-физик придумала, как долететь до Марса в 10 раз быстрее Женщина-физик придумала, как долететь до Марса в 10 раз быстрее Кудри вдоль ушей Кудри вдоль ушей Ретро фотографии Ретро фотографии Как сложилась судьба девочки, которую пытался убаюкать Шурик в комедии Гайдая Как сложилась судьба девочки, которую пытался убаюкать Шурик в... Парадокс мандарина: на что человек готов ради денег Парадокс мандарина: на что человек готов ради денег Фильм-байопик "Зоя" Фильм-байопик "Зоя" Ждет потепления до -40: приключения итальянца в России Ждет потепления до -40: приключения итальянца в России Просто очаровашки.Часть 2 Просто очаровашки.Часть 2 Виктор Чукарин — узник 17 концлагерей и 7-кратный олимпийский чемпион Виктор Чукарин — узник 17 концлагерей и 7-кратный олимпийский чемпион Из-за чего враждовали монтекки и капулетти? Из-за чего враждовали монтекки и капулетти? Приколы нашего городка! Приколы нашего городка! Пустые рейсы. Почему самолеты иногда летают без пассажиров? Пустые рейсы. Почему самолеты иногда летают без пассажиров?
Главная > Видео 
Птица успела отомстить охотнику перед своей гибелью

Птица успела отомстить охотнику перед своей гибелью (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 февраля 2021 10:17
Метки: видео   неожиданно   охота   попал   птица   
1358
1
1
Птица успела отомстить подстрелившему её мужчине. Дело в том, что охотник оказался ровно в том месте, куда она начала падать.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: видео   неожиданно   охота   попал   птица   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
Дмитрий 57 минут назад
Если бы еще клювом в глаз!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Но вы держитесь. Что стало с Медведевым после отставки (6 фото) Но вы держитесь. Что стало с Медведевым после отставки (6 фото) Зомбоящик добрался и до голубей Зомбоящик добрался и до голубей Забравшийся на крышу дома пес шокировал своего хозяина Забравшийся на крышу дома пес шокировал своего хозяина Ворона душевно посидела с мужиками Ворона душевно посидела с мужиками Огромный ястреб залетел на веранду Огромный ястреб залетел на веранду Бабушка решила посидеть на коленке у одного из пассажиров в автобусе Бабушка решила посидеть на коленке у одного из пассажиров в автобусе
Mr.Adamson

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

942480



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
ТОПчик января с AliExpress: Самые полезные и качественные находки
10
71
ТОПчик января с AliExpress: Самые полезные и качественные находки
Жил небом: 20 лет назад погиб легендарный летчик Николай Майданов
4
51
Жил небом: 20 лет назад погиб легендарный летчик Николай Майданов
﻿
Набирающие популярность
Здравоохранение в России подключают к искусственному интеллекту
0
16
Здравоохранение в России подключают к искусственному интеллекту
Билл Гейтс собирается «заслонить Солнце», чтобы разрешить проблему глобального потепления
0
83
Билл Гейтс собирается «заслонить Солнце», чтобы разрешить проблему глобального потепления
Вари правильно
Вари правильно
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Еду домой с работы и Вселенная старается мне на что-то намекнуть
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#Россия#история#прикольные#кино#люди#Москва#настроение#протесты#сарказм.
#фото#факты#животные#природа#война#смешные#актеры#позитив#Украина#город
#интересно#навальный#красота#девушки#прикол#на различный вкус#комментарии#приколы#полиция#картинки

На что жалуетесь?

Вернуться