Когда птичка на дереве оказалась совсем не птичкой

Любитель зимних видов спорта заметил на дереве внимательно смотрящего на него зверя. Свою первую реакцию на наблюдателя он попытался повторить на видео.
Кто сказал «мяу»?
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Метки: Реакция Юмор видео дерево животные маскировка неожиданно пума
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