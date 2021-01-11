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Когда птичка на дереве оказалась совсем не птичкой

Когда птичка на дереве оказалась совсем не птичкой (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 января 2021 10:48
Сообщество : Животные
Метки: Реакция   Юмор   видео   дерево   животные   маскировка   неожиданно   пума   
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Любитель зимних видов спорта заметил на дереве внимательно смотрящего на него зверя. Свою первую реакцию на наблюдателя он попытался повторить на видео.

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Метки: Реакция   Юмор   видео   дерево   животные   маскировка   неожиданно   пума   
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Горожанин 20 минут назад
Ом-ням. Ом-ням. Ом-ням-ням-ням-ням...
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