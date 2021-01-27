Дроид R2D2 для больших мальчиков и девочек

Оригинальный гаджет для розлива крепких напитков, который точно оценят поклонники фантастической саги «Звёздные войны».
R2D2 встал на скользкую дорожку.
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