Дроид R2D2 для больших мальчиков и девочек

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Открытие транспортных тоннелей Boring Company пройдет в духе Fallout Открытие транспортных тоннелей Boring Company пройдет в духе Fallout 14 актеров, которые как две капли воды похожи на своих звездных родителей 14 актеров, которые как две капли воды похожи на своих звездных... Девушка захотела скидку на тепловую пушку, но всё пошло не по плану Девушка захотела скидку на тепловую пушку, но всё пошло не по плану В определение арбитража судья внесла строчку "письку сосите" думая, что не разглядят, но... В определение арбитража судья внесла строчку "письку сосите"... Уникальный даже в мировой практике - советский проигрыватель Высшего класса "Корвет" 1978 года Уникальный даже в мировой практике - советский проигрыватель... Недалёкое прошлое Недалёкое прошлое Бывший глава подразделения УФСКН по Москве был задержан за торговлю наркотиками Бывший глава подразделения УФСКН по Москве был задержан за... Бытовые хитрости из советских журналов, непонятные современному поколению Бытовые хитрости из советских журналов, непонятные современному... Пассажиры трамвая в Барнауле дружно избили антимасочника Пассажиры трамвая в Барнауле дружно избили антимасочника 10 отличных решений, которых нам не хватает каждый день 10 отличных решений, которых нам не хватает каждый день В Воронежской области нетрезвый водитель вонзил отвёртку в глаз инспектору ДПС В Воронежской области нетрезвый водитель вонзил отвёртку в глаз... ПАЛАЧ. Реальная история Тоньки-пулеметчицы (Часть 2. Возмездие) ПАЛАЧ. Реальная история Тоньки-пулеметчицы (Часть 2. Возмездие) "Я на пенсию выйду в сорок, ну и премию получу": что говорят про удар ногой в живот на митинге "Я на пенсию выйду в сорок, ну и премию получу": что говорят про... Женщина справила нужду прямо в раковину за 160 тысяч рублей Женщина справила нужду прямо в раковину за 160 тысяч рублей Что же такое с этими маркетологами? Что же такое с этими маркетологами? Как глубоки пески пустыни Сахара и что находится под ними? Как глубоки пески пустыни Сахара и что находится под ними? Жесточайший черный юмор, который оценят циники и аморальные люди Жесточайший черный юмор, который оценят циники и аморальные люди Американский Павлик Морозов боится мести отца Американский Павлик Морозов боится мести отца Как выглядят тюрьмы в разных странах Как выглядят тюрьмы в разных странах
Главная > Видео 
Дроид R2D2 для больших мальчиков и девочек

Дроид R2D2 для больших мальчиков и девочек (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 января 2021 13:19
Метки: r2d2   автоматизация   видео   звездные войны   интересно   наливайка   прикол   
311
1
1
Оригинальный гаджет для розлива крепких напитков, который точно оценят поклонники фантастической саги «Звёздные войны».

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: r2d2   автоматизация   видео   звездные войны   интересно   наливайка   прикол   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
z0_0b Час назад
Вырубится ещё или на следующий день на работе бухим будет +)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
За что ругают самую модель с самым красивым лицом в мире (5 фото) За что ругают самую модель с самым красивым лицом в мире (5 фото) Забравшийся на крышу дома пес шокировал своего хозяина Забравшийся на крышу дома пес шокировал своего хозяина Не в мою смену: бдительный кот присматривает за мальчиком на балконе Не в мою смену: бдительный кот присматривает за мальчиком на балконе Корейские музыканты перепели системные звуки Windows Корейские музыканты перепели системные звуки Windows Слуга народа Виталий Наливкин решил бороться с телеканалами, которые его не показывают Слуга народа Виталий Наливкин решил бороться с телеканалами, которые его не показывают Мужчина выручил любителя острых ощущений, оказавшегося в неловкой ситуации Мужчина выручил любителя острых ощущений, оказавшегося в неловкой ситуации
Picard

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

606061



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Моника Беллуччи для Cartier
4
75
Моника Беллуччи для Cartier
Смерть за смерть. Как искали и карали организаторов теракта в Домодедово
2
103
Смерть за смерть. Как искали и карали организаторов теракта в Домодедово
﻿
Набирающие популярность
Три ярких НЛО запечатлели в Мексике на восходе солнца
2
19
Три ярких НЛО запечатлели в Мексике на восходе солнца
Билл Гейтс собирается «заслонить Солнце», чтобы разрешить проблему глобального потепления
0
55
Билл Гейтс собирается «заслонить Солнце», чтобы разрешить проблему глобального потепления
Открытие транспортных тоннелей Boring Company пройдет в духе Fallout
Открытие транспортных тоннелей Boring Company пройдет в духе Fallout
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
9

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#Россия#аварии#авто аварии#путин#собака#кино#война#дети
#Юмор#история#люди#прикол#сша#СССР#автомобили#криминал#Разное#истории
#интересно#животные#факты#дтп#обучение#прикольные#картинки#приколы#авария дня#смешные

На что жалуетесь?

Вернуться