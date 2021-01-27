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Как нарисовать иллюзию 3D-куба

Как нарисовать иллюзию 3D-куба (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 января 2021 12:49
Метки: видео   иллюзия   интересно   куб   познавательно   
1391
1
1
Учимся рисовать фигуру, которая при правильном ракурсе создает иллюзию объемного куба.

Источник:

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Метки: видео   иллюзия   интересно   куб   познавательно   
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7  комментариев
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8k
Алексей Час назад
Как нарисовать иллюзию 3D-куба
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5k
Majul 10 минут назад
ШАЙТАНАМА!!!
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Роман Гамзалиев 16 минут назад
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1k
Domax3000 23 минуты назад
Как нарисовать иллюзию 3D-куба
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87k
сапер Водичка Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
веселый просто 2 часа назад
Так вот как 3D фильмы снимают
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z0_0b веселый просто Час назад
Рисуют +)
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