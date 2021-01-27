Как нарисовать иллюзию 3D-куба

Учимся рисовать фигуру, которая при правильном ракурсе создает иллюзию объемного куба.
Когда ракурс решает! Не забудьте закрыть один глаз, если решите нарисовать иллюзию сами.
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Метки: видео иллюзия интересно куб познавательно
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