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Мужчина выручил любителя острых ощущений, оказавшегося в неловкой ситуации

Мужчина выручил любителя острых ощущений, оказавшегося в неловкой ситуации (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 января 2021 11:25
Метки: азиаты   видео   зиплайн   помощь   прикол   спасение   
2968
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Любитель зиплайна попал в непростую ситуацию, когда решил преодолеть пруд. Парень повис над водой и мог в любой момент сорваться. Оказавшийся рядом мужчина не растерялся и выручил его.

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Метки: азиаты   видео   зиплайн   помощь   прикол   спасение   
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23  комментария
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18k
Dobrovit 9 часов назад
Даже спасибо не сказал, руки не пожал и не обнял спасителя. Гад.
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566
Иоаныч 37 минут назад
Зачем мешать "людям"!Я за естественный отбор
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19k
Альберт 3 часа назад
А сам он не мог ноги забросить или раскачаться, как на качелях и преодолеть эти два метра?
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87k
сапер Водичка 7 часов назад
Теперь он как честный человек,должен жениться на нем !
Теперь он как честный человек,должен жениться на нем !
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8k
Алексей 7 часов назад
Мужчина выручил любителя острых ощущений, оказавшегося в неловкой ситуации
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3k
Сергей 8 часов назад
Я думал веревку оторвут)
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4k
Сергей Борисов 9 часов назад
Молодчина, быстро и эффективно выручил разгильдяя.
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7k
DumDum 9 часов назад
Вот поэтому подобные места должны комплектоваться щитом с багром, ведром и топором. Нехристи.
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7k
DumDum 9 часов назад
Я один сначала прочитал: "Мужчина вырубил любителя..."?
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37k
Нанук Паналык 10 часов назад
Мне показалось,или это был он?!
Мне показалось,или это был он?!
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12k
Денис 10 часов назад
какая-то шняга, а не зиплайн.
Через лужу какую-то. Чё за отстой.
Вот в районе всем известного секретного дворца есть классная тема.
Или на Воробьёвых горах норм.
Ссылка www.youtube.com
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18k
BiZ Странник 6 часов назад
зачем тогда сверху этот руль?
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Странник BiZ 6 часов назад
Думаю, чтобы в конце при торможении не кувыркнуться. Там резко кидает, судя по видео.
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BiZ Странник 6 часов назад
так альпинистская обвязка как раз и сделана, чтобы резко кидать. и никто не должен кувыркаться при этом.
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12k
Денис mbr 4 часа назад
Вы о чём? Если Вы про слово зиплайн, то уж извините, это автор вкинул слово, не я.
И, каюсь, аналога на русском я не знаю.
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4k
Странник BiZ 4 часа назад
Я в такой прыгал с моста на большой тарзанке и по скалодрому лазил. Перевернуться в ней можно только специально. Но у меня и не было там таких рывков, как тут при торможении. И рывки были вверх от точки крепления, а не в бок как здесь. Ну и психологический эффект от того, что ты все-таки держишся руками не надо исключать.
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124k
Алексей 10 часов назад
Об трос мог все руки оцарапать
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18k
BiZ Алексей 7 часов назад
а мог и только свои
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