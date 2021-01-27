Мужчина выручил любителя острых ощущений, оказавшегося в неловкой ситуации

Любитель зиплайна попал в непростую ситуацию, когда решил преодолеть пруд. Парень повис над водой и мог в любой момент сорваться. Оказавшийся рядом мужчина не растерялся и выручил его.
Не все герои носят плащи
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Через лужу какую-то. Чё за отстой.
Вот в районе всем известного секретного дворца есть классная тема.
Или на Воробьёвых горах норм.
И, каюсь, аналога на русском я не знаю.