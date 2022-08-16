Культурные люди, которые не привыкли отказывать в помощи

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В Ялте к отдыхающим на лавочке мужчинам подошла девушка и на английском языке спросила, как пройти к морю. Мужчины почти не понимали девушку, но не растерялись и помогли ей.
Девушка запечатлела своё общение с вежливыми выпивохами.
Источник:
АНТИФИШКИ
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