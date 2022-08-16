FISHKINET
Сообщество Юмор 15409 постов • 2940 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор 
Культурные люди, которые не привыкли отказывать в помощи

Культурные люди, которые не привыкли отказывать в помощи

Автор:
16 августа 2022 11:14
Сообщество : Юмор
Метки: английский язык   видео   общение   помощь   прикол   ялта   
4605
1
1
В Ялте к отдыхающим на лавочке мужчинам подошла девушка и на английском языке спросила, как пройти к морю. Мужчины почти не понимали девушку, но не растерялись и помогли ей.
Девушка запечатлела своё общение с вежливыми выпивохами.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: английский язык   видео   общение   помощь   прикол   ялта   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
38  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
Вася 6 часов назад
так эти мужички покультурнее многих быдланов в костюмчиках будут
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Вадим Аполонов 2 минуты назад
Бл я, хyли я в Питере за компом делаю?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Kristian Полчаса назад
Это не алкаши, так выпивохи, вот у меня рвань на районе, те действительно алкаши.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Ледовый 51 минуту назад
разговаривала как китаянка, а не американка
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Владимир Час назад
Почему то сразу вспомнилось

Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
868
UncleFrodo 3 часа назад
Ну один то, точно понимает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
nobody® 3 часа назад
Странненький такой акцент и залипательно долгое произношение
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10
Алексей Петров 4 часа назад
В Крыму есть вежливые люди
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Hunson Abadeer 4 часа назад
нормальные синячки-добрячки, посоветовали как пройти)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
400
ChePaev 4 часа назад
А вот из-за таких вот беспечных болванов в Крыму терракты и происходят. Недалее как вторая диверсия произошла с подрывом боеприпасов. Этих синерыг- ялтинских джентельменов, должен был насторожить человек в Крыму говорящий по-английски и не знающий русского, в то время как идет СВО и воздушное пространство над Крымом закрыто. Надо было сообщить "куда следует" об этой странной девушке, может она диверсантка?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 9 ответов
400
ChePaev Дро4ер Полоумный 3 часа назад
ну а ты о себе уже сам все рассказал своим ником))) Отдыхай, полудурок))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
400
ChePaev Дро4ер Полоумный 2 часа назад
почему вас не лечат???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
400
ChePaev Дро4ер Полоумный 2 часа назад
потому что тебе мозгов и образования не хватает больше одной строчки написать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Михаил 5 часов назад
Это агенты ФСБ, следящие за туристами под видом алкашей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Роман 5 часов назад
Буду проходить мимо, так уж и быть пожертвую им на бутылку. Туристов нужно любить и уважать, на том и держится город. =))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58k
Александр 5 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−10
Thomsen 5 часов назад
Алкашня, отдыхающая в перерывах между потреблением синьки - один из любимых героев блохерни. Им задают обычно тупые вопросы, взятые наугад из "Ответы.Mail.ru", сливают получившееся говнецо в сеть, где народец дружно беспричинно ржёт, сыплет комментариями и растаскивает убогих на мемы. Девочка, старательно имитирующая английский, похоже, из той же плеяды тиктоковых прыщавых недоумков.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Тоха Юрич 5 часов назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
326
Javier 6 часов назад
Алкоголь выворачивает всё нутро наружу. Алконавты-агрессоры долго не живут, а вот эти оставшиеся, самые душевные люди.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: мат на картинке
18k
2k
Трям 6 часов назад
надо было задержать, вдруг пендосская шпионка!

Ссылка rutube.ru
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Александр 6 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Ваня 6 часов назад
алкаши вы, алкаши - до чего ж вы хороши!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
204
Максим Макашев 6 часов назад
девахе надо бы над произношением поработать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Krasava

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

745415



Другие посты автора
Популярное в сообществах
От 1 до 36: что означают цифры на взлетно-посадочной полосе?
От 1 до 36: что означают цифры на взлетно-посадочной полосе?
Подслушано: убойная подборка о родственниках
Подслушано: убойная подборка о родственниках
Набирающие популярность в сообществах
Почему не УАЗ? Ford Bronco Everglades 2022 для грязи и болот
Почему не УАЗ? Ford Bronco Everglades 2022 для грязи и болот
В Ачинске подростки угнали каток и протаранили им ларёк
В Ачинске подростки угнали каток и протаранили им ларёк
Популярные мифы о цифровой безопасности
Популярные мифы о цифровой безопасности
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
ЧСВ бабуля

Лучшие демотиваторы
Лавандовые поля

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#в мире#дтп#позитив#забавно#автомир#кино#сарказм#Еда
#фото#интересно#история#авто аварии#подборка#фотографии#Россия#люди#природа#Прошлое
#животные#факты#аварии#автомобили#интересное#улыбнуло#картинки#новости#маразм#смешно
Популярные мифы о цифровой безопасности Популярные мифы о цифровой безопасности Не растерялся и помог другу Не растерялся и помог другу Очень позитивный и разговорчивый попугай Очень позитивный и разговорчивый попугай Женщина оказала рабочим медвежью услугу Женщина оказала рабочим медвежью услугу Мужчина оказал другу медвежью услугу, когда решил помочь с ремонтом душевой лейки Мужчина оказал другу медвежью услугу, когда решил помочь с ремонтом душевой лейки Экстренная мужская помощь Экстренная мужская помощь

На что жалуетесь?

Вернуться