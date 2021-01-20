Как орангутан выдр гонял

В зоопарке банда выдр потревожила покой орангутана. Примат взял палку, чтобы прогнать их со своей территории, однако зверьки не собирались отступать.
Борьба животных за территорию была снята, предположительно, в бельгийском зоопарке Пайри Дайза несколько лет назад.
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Выйду без испуга,
Если с другом буду я,
Если с другом буду я,
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