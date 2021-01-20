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Как орангутан выдр гонял

Как орангутан выдр гонял (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 января 2021 10:55
Сообщество : Животные
Метки: Реакция   видео   выдры   животные   зоопарк   орангутан   прикол   
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В зоопарке банда выдр потревожила покой орангутана. Примат взял палку, чтобы прогнать их со своей территории, однако зверьки не собирались отступать.

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Метки: Реакция   видео   выдры   животные   зоопарк   орангутан   прикол   
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7  комментариев
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9k
Алексей 2 часа назад
Эти бандиты даже крокодилов гоняют,орангутан им это так,развлечение
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771
Тамара Коршунова Алексей 2 часа назад
Учитывая, что на Амазонке живут выдры ,величиной с крокодила. то - да.Крокодил им не страшен...
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18k
Will2006 16 минут назад
И? Чем дело кончилось-то? Сожрали оранга?
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11k
Serg2001 Час назад
"На медведя я, друзья,
На медведя я, друзья,
Выйду без испуга,
Если с другом буду я,
Если с другом буду я,
А медведь - без друга!"
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