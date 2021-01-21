Такса компенсирует свой рост большой палкой

Как известно, собаки очень любят играть с палками и приносить их своим хозяевам. Этот четвероногий друг человека решил, что маленькие палочки ему наскучили и пора играть по-взрослому.
За дровами посылать можно!
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