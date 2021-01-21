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Такса компенсирует свой рост большой палкой

Такса компенсирует свой рост большой палкой (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 января 2021 09:31
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   палка   прикол   размер   собака   
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Как известно, собаки очень любят играть с палками и приносить их своим хозяевам. Этот четвероногий друг человека решил, что маленькие палочки ему наскучили и пора играть по-взрослому.

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Метки: видео   животные   палка   прикол   размер   собака   
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