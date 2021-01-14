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Жизнь хозяйки квартиры и её тахты больше не будет прежней

Жизнь хозяйки квартиры и её тахты больше не будет прежней (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 января 2021 12:29
Сообщество : Юмор
Метки: видео   неожиданно   прикол   съемная квартира   сюрприз   тахта   
1645
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Мужчина оставил хозяйке квартиры неприятный сюрприз, который разделил ее жизнь на «до» и «после». За несколько дней своего пребывания в квартире он сделал так, что жизнь стоящей в одной из комнат тахты никогда не будет прежней.

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Метки: видео   неожиданно   прикол   съемная квартира   сюрприз   тахта   
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2k
Свирепый Бамбр Час назад
Теперь это трахта! ))
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531
zeros68 7 минут назад
Сделайте тахте тест на беременность. А то мало ли что...
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−3
Maximilian Fuchs 19 минут назад
Матрацская самка.
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3k
TirAn 20 минут назад
Скоро все будут сдавать по договору и можно будет взыскать за нанесённый материальный ущерб. А вот как быть с изнасилованием тахты и моральным ущербом наесённым тахте?
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34k
parallax Полчаса назад
Как в старом анекдоте - Утром проснётся, а голова в тумбочке.
Некуй с пьянчужками хахалями водиться.
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1k
Гур Полчаса назад
Экий затейник
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9k
Андрей Ватрушкин 36 минут назад
Мироустройство пошатнулось.
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30k
Лесли 🥰 38 минут назад
Мужик отомстил за френдзону
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30k
Лесли 🥰 39 минут назад
ахахаххахахахаха
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13k
Габит Калыков 44 минуты назад
Он ей изменил с тахтой. Вот она и выложила видео.
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1k
rezus_44 44 минуты назад
Это что получается ? Тахта сексуальнее самой хозяйки ? )))))
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13k
Alex 51 минуту назад
Да в обе дырки.......
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13k
Ligov 53 минуты назад
Тахта потеряла девственность. О браке можно и не мечтать...)
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88
Сергей 55 минут назад
Теперь он обязан на ней жениться. (я про тахту)
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5k
citrus1 Час назад
Не фиг дружить со всякими Шендеровичами
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3k
au3 Час назад
А это он ейсам рассказал или как она установила факт тахтыэбства?
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14k
Юрий au3 57 минут назад
Сперму в дырке нащупала....
Она ведь сама об этом говорит.
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809
Обратная сторона Луны Час назад
Ну чё сказать, какая хозяйка, такие и знакомые...

9 лет ходит, а трахнул не её, а матрац. Из-за этого все переживания?
Ну чё сказать, какая хозяйка, такие и знакомые... 9 лет ходит, а трахнул не её, а матрац. Из-за этого все переживания?
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15
Nevad Black Час назад
ну и нафига выкладывать это сюда? если знаешь его 9 лет - значит есть возможность предъявить претензию.
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26k
Acu900 Час назад
9 лет она с ним знакома, но до сих пор не дала. Вот по этому вместо того что бы ее вые@ать, он вые@ал ее тахту... :)))
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10k
alexis Acu900 Час назад
8 лет она оставалась, а сейчас ушла.
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28k
BuG Час назад
Фантазёр, ты меня называла....
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6k
bum-bum Час назад
ниче ниче, родит тебе тумбочку, или пуфик))
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