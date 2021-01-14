Жизнь хозяйки квартиры и её тахты больше не будет прежней

Мужчина оставил хозяйке квартиры неприятный сюрприз, который разделил ее жизнь на «до» и «после». За несколько дней своего пребывания в квартире он сделал так, что жизнь стоящей в одной из комнат тахты никогда не будет прежней.
Сюрприз, который запомнится надолго. Присутствует ненормативная лексика
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