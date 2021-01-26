Наглость современных яжематерей не знает границ

Девушка рассказал историю, которая произошла с ней в метро. Она везла коробку с LEGO своему племяннику и этот подарок очень приглянулся сидящему неподалеку мальчику.
Ребенок начал капризничать и к девушке обратилась его мать с довольно необычной просьбой.
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