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Наглость современных яжематерей не знает границ

Наглость современных яжематерей не знает границ (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 января 2021 09:41
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   дети   история   лего   метро   подарок   яжемать   
49165
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Девушка рассказал историю, которая произошла с ней в метро. Она везла коробку с LEGO своему племяннику и этот подарок очень приглянулся сидящему неподалеку мальчику.

Источник:

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Метки: видео   дети   история   лего   метро   подарок   яжемать   
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31k
Лесли 🥰 14 часов назад
Вчера звонит мне подруга и рассказывает. У нее трое детей и вещи из которых вырастают дети, она отдает в церковь. И еще игрушки. Вещи не заношенные, она их стирает, гладит, складывает стопочкой и потом отдает. И тут вчера утром был мамкин клич в сетях, в вк. Дословно не помню, т.к она потом его удалила. Короче, помогите, многодетной маме, папа бросил, есть нечего, одеть тоже. Ну ладно, есть же люди сердобольные. Моя подруга например. Она собирает вещи, укладывает в несколько коробок, туда же сладкие подарки (мешочки с конфетами). И пишет, что можно приехать и забрать, тк. все готово! Ей отвечают, мамка эта, что вот Вы знаете, я не могу приехать/прийти, у меня же детки (ненавижу это слово)), простите). НЕ могли бы Вы сами??! Моя- Ну, ок. Дела доделаю и приду. В общем она отнесла. НО!!!! В обед в этом же посте посыпались оскорбления. Что и вещи-то НЕ НОВЫЕ и КОНФЕТЫ ДЕШЕВЫЕ, И МОГЛИ БЫ КОРОБКУ КИНДЕРОВ ПОЛОЖИТЬ! Что вроде как все это отдала многодетная мать, могла бы войти в положение. Моя подружка не такая, чтобы смолчать))) Она на херах ее оттаскала, в открытую (та мамашка выложила пост анонимно) выложила данные этой тупой мамаши, а вечером забрала у нее все, что дала! Да, даже конфеты! И пусть она поступила жестоко в отношении чужих детей, но они пострадали из-за тупизны своей мамашки! А я говорила, что не делай добра! Короче отдала все как обычно в церковь и все. Дальше...мы прошерстили сеть вкашную и нашли ее фотки, где она там тусит, бухает, и пр.. Моя, ей сказала, ты че охерела сучка?! У тебя дети голодом сидят, а ты бухаешь с мужиками по барам?! Если хвост не прижмешь и не пойдешь на работу, то все твои фото и посты где ты меня матом крыла, улетят в опеку! А я знаю, что если ее выбесить, то она реально этого добьется)) Она так однажды нашла ребенка осенью. Мамаша забухала и сына выгнала гулять. На улице осень, холод, темень. Ребенок полуголый, голодный, один. Пацану 5 лет вообще! Та к мамаше в соседний дом, пиз**дячек ей вставила, но толку-то та бухая в хламину. Она вызвонила тетку из соседнего города, та на такси прилетела и забрала дитя. И да мамашу лишили прав)) Он живет теперь со своей тетей. Так что адекватных мамок тоже злить не стоит))))
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1k
Жэка Минуту назад
Я человек простой.

Хороший пост - ставлю лайк. Плохой - ставлю диз
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13k
Broser 8 минут назад
Назовите хоть одну причину почему я ей должен верить.
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0
Глеб Ж. Полчаса назад
И автор видео, и мамаша, и ребёнок... Вы достойны выйти за гульфикфюрера.
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3k
cfhfwby 59 минут назад
Глаза-то чего бегают? Читает по листку или придумывает на ходу?
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2k
11945 Час назад
Наглость современных яжематерей не знает границ
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634
vit34 2 часа назад
Любительница лайков,какой пиzzдёшь.Пусть идет сценаристом говносериалов федеральных каналов.
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1k
zenon 3 часа назад
Напоминает анекдот с Украины. Смешно мне кума сделалось, когда кум слез с меня и полез на вас.
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1k
Руслан Новак 3 часа назад
Мляяять. Тупые блохерши они такие тупыыые. Даже историю умнее придумать не смогла.
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7
Bravo Echo Echo Romeo 3 часа назад
Начнем с того, что в пакете [мат] не Лего
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122
Mr White Man 3 часа назад
Наглость современных яжематерей не знает границ
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2k
Варг 3 часа назад
тупая блогерша, видит на чем там хайп можно поймать, ага... яжемать, одиночки с прицепом, бабы дуры... и пилит по дороге видос, а малолетние дрочеры бросаются лайкать любой видос где баб обсирают
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238
Внезапно я 3 часа назад
Время окуительных историй, ага.
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−8
Евгений Smirnov 3 часа назад
Что мешало на мобильник который явно в ручках был снять весь инцидент? Развить тему, если поздно дошло. Тиктокерша всего лишь фантазирует.
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264
Schumacher 4 часа назад
вах! какая приятная девушка!!!
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48
Дмитрий К 4 часа назад
Ой ё ё ё ёёёйй
Ой ё ё ё ёёёйй
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2k
soar 4 часа назад
Ссылка youtu.be
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0
Katya Lolin 5 часов назад
[мат] таких слать надо прямым текстом.
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942
сергей ремизов 5 часов назад
Симпатичная девушка .Глаза какие большие и красивые.
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15k
Reynisdrangar 5 часов назад
У меня видео не открывается. Какая просьба, то?
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1k
zenon Reynisdrangar 2 часа назад
Там внизу под текстом есть ссылка vk.com Наведите мышку и нажмите левую клавишу и оно откроется.
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1k
alexandr 5 часов назад
Фантазерка, но симпотная
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