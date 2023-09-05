Мир без границ: чернокожий подрался с таджиком в московском метро

Межрасовые драки в России все-таки пока не слишком распространены, но лиха беда начало. Совсем недавно два папаши - один из них чернокожий - решили выяснить отношения после ссоры их отпрысков. В результате смуглый и решительный житель Москвы избил своего оппонента так, что тот попал в больницу с переломом носа и кучей других травм.

А последняя драка в московском метро тоже случилась из-за ребёнка. Чернокожему отцу не понравилось, что коляску с его малышом случайно толкнули. В результате виноватый в этом уроженец Средней Азии на собственной шкуре ощутил мощь темперамента молодого отца.