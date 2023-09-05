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Мир без границ: чернокожий подрался с таджиком в московском метро

Мир без границ: чернокожий подрался с таджиком в московском метро

Автор:
05 сентября 2023 13:02
Сообщество : Жить в России
Метки: Метро   Москва   дети   драка   коляска   мигрант   оскорбление   чернокожий   
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Где еще могли бы встретиться и подраться чернокожий и выходец из Средней Азии? В московском метро!

Межрасовые драки в России все-таки пока не слишком распространены, но лиха беда начало. Совсем недавно два папаши - один из них чернокожий - решили выяснить отношения после ссоры их отпрысков. В результате смуглый и решительный житель Москвы избил своего оппонента так, что тот попал в больницу с переломом носа и кучей других травм.


А последняя драка в московском метро тоже случилась из-за ребёнка. Чернокожему отцу не понравилось, что коляску с его малышом случайно толкнули. В результате виноватый в этом уроженец Средней Азии на собственной шкуре ощутил мощь темперамента молодого отца.


Он набросился на обидчика, требуя извинений. Несколько очевидцев инцидента не без труда утихомирили разбушевавшегося чернокожего. И что эти загорелые москвичи себе позволяют?


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Метки: Метро   Москва   дети   драка   коляска   мигрант   оскорбление   чернокожий   
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33  комментария
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3k
kuchipachi 2 часа назад
А русские то там были? Негр, таджики, кавказец...
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769
Шурман 12 минут назад
Ставлю на черное :) вот только оттенок черней :)))))
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3k
Алекс Полчаса назад
и у всех чистое "бл@")))))
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52
Ксения Лукашенкова-Денисова Полчаса назад
Негры в России это вам не в Америке...тут они русские на всю голову
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214
19 augusti Полчаса назад
Хотелось бы написать РЖУНИМАГУ, но вот чё-та ржать-то и не хочется...
Может пора уже всех выселять начать?
Выхожу с внучкой во двор на детскую площадку - половина детворы из аулов и кишлаков.
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2k
Инквизитор РФ Полчаса назад
50 оттенков черного, смотрите только в метро
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59
Михалыч 37 минут назад
Я за негра!
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1k
Бывалый 39 минут назад
Негр таджика чернож0пым назвал.
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46k
Крымчанка 39 минут назад
Остановите землю, я сойду ... так там ещё и негры со своими выводками?! Может нам пора в Африку переселяться?((((
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60k
pynh 42 минуты назад
снимал цыган?
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−24
. 51 минуту назад
пут леробад одним словом ...
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9k
Уретра Брежнева 55 минут назад
Там ещё и мартын бородатый отсвечивает , ждёт когда из подтишка ударить...
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3k
Pill 56 минут назад
Одни чурки в мск
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13k
кот базилий 57 минут назад
Метро уже стало как чурбанский рынок - кого там только не увидишь.
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59
Михалыч koleos72 Полчаса назад
Да, да, вместо тёток замотанных с головой в тряпки, на Руси появятся женщины с тарелкой в нижней губе, с кольцами на шее и с копытом антилопы вплетённой в волосы.
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36k
Опаньки 58 минут назад
Златоглавый город Нерезиновск
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13k
кот базилий 58 минут назад
Уже бил.ть и негры с колясками!
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12k
Copycat Час назад
Интернационал)
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9k
Antonium Час назад
Не правильно написали заголовок. "Москвич напал на другого москвича" так правильнее.
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191
Patiot Antonium Минуту назад
Ага, россияне подрались...
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16k
banzai7 Час назад
Никогда не думал, что буду болеть за негра.
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52
Ксения Лукашенкова-Денисова banzai7 Полчаса назад
В голос прям!
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10k
МихА 2 часа назад
А где драка то????
Давайте адекватные названия своим ВЫСЕРАМ кот сюда заливаете!!!
Еслиб было название - "Нигер потолкался с чурками в метро", я бы даже заходить не стал в этот ГОВНОПОСТ.
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14k
Ser 2 часа назад
жизнь! налаживается!
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