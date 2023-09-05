Мир без границ: чернокожий подрался с таджиком в московском метро

Где еще могли бы встретиться и подраться чернокожий и выходец из Средней Азии? В московском метро!
Межрасовые драки в России все-таки пока не слишком распространены, но лиха беда начало. Совсем недавно два папаши - один из них чернокожий - решили выяснить отношения после ссоры их отпрысков. В результате смуглый и решительный житель Москвы избил своего оппонента так, что тот попал в больницу с переломом носа и кучей других травм.
А последняя драка в московском метро тоже случилась из-за ребёнка. Чернокожему отцу не понравилось, что коляску с его малышом случайно толкнули. В результате виноватый в этом уроженец Средней Азии на собственной шкуре ощутил мощь темперамента молодого отца.
Источник:
Он набросился на обидчика, требуя извинений. Несколько очевидцев инцидента не без труда утихомирили разбушевавшегося чернокожего. И что эти загорелые москвичи себе позволяют?
Источник:
- Безбилетник напал на пассажира из-за того, что тот не позволил ему пройти через турникет
- В центре Москвы "многонационалы" надавали подзатыльников тиктокеру в женской одежде
- Пассажир московского метро избил пенсионера, который споткнулся о его ногу
- Мужчина разбил створку турникета в метро, пытаясь пропустить девушек
- Мать года: в Екатеринбурге женщина решила прогуляться с коляской на сигвее
Может пора уже всех выселять начать?
Выхожу с внучкой во двор на детскую площадку - половина детворы из аулов и кишлаков.
Давайте адекватные названия своим ВЫСЕРАМ кот сюда заливаете!!!
Еслиб было название - "Нигер потолкался с чурками в метро", я бы даже заходить не стал в этот ГОВНОПОСТ.