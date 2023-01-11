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Бразильские грабители нарвались на сотрудника военной полиции

Бразильские грабители нарвались на сотрудника военной полиции

Автор:
11 января 2023 09:17
Сообщество : Криминал
Метки: Бразилия   видео   военная полиция   грабители   криминал   полиция   
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В Бразилии грабители в поисках лёгких денег решили напасть на семейную пару. Однако попытка ограбления не увенчалась успехом. Муж оказался сотрудником военной полиции.

Обычные бразильские будни

К концу дня преступники были задержаны. У одного из налетчиков была перебита кость ноги.

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Метки: Бразилия   видео   военная полиция   грабители   криминал   полиция   
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9  комментариев
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72k
Viktor Час назад
Эт тебе не у баб сумки вырывать!
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2k
Владимир 2 минуты назад
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242
Arts Sitnikov 5 минут назад
Веселая страна эта Бразилия)
Ссылка coub.com
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1k
Лимонадный Джо 8 минут назад
Как гласит японская пословица - Меч должен быть при тебе всегда. Даже если он понадобится лишь один раз в жизни.
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9k
Игорь 24 минуты назад
Бразилия ...... Там наверное даже в сортир надо идти с пушкой с патроном в стволе
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10
Makc Mas Полчаса назад
Веселуха, а не жизнь...
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17k
Алексей 40 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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4k
Frank Borman 54 минуты назад
Если у гражданина есть короткоствол, то грабителеь будет мертв, а гражданин жив и здоров. А в Европе совсем наоборот.
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27k
Киры4 59 минут назад
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