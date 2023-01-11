Бразильские грабители нарвались на сотрудника военной полиции

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В Бразилии грабители в поисках лёгких денег решили напасть на семейную пару. Однако попытка ограбления не увенчалась успехом. Муж оказался сотрудником военной полиции.
Обычные бразильские будни
К концу дня преступники были задержаны. У одного из налетчиков была перебита кость ноги.
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