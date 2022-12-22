Одна гитара на четверых музыкантов

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Исполнение всемирно известной песни «Billie Jean» певца Майкла Джексона четырьмя музыкантами на одной гитаре. Услада для ушей!
Четыре музыканта, одна гитара. Хорошо сыграли!
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