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Одна гитара на четверых музыкантов

Одна гитара на четверых музыкантов

Автор:
22 декабря 2022 08:36
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: billie jean   Кавер   видео   гитара   интересно   майкл джексон   музыканты   хит   
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Исполнение всемирно известной песни «Billie Jean» певца Майкла Джексона четырьмя музыкантами на одной гитаре. Услада для ушей!
Четыре музыканта, одна гитара. Хорошо сыграли!

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Метки: billie jean   Кавер   видео   гитара   интересно   майкл джексон   музыканты   хит   
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6  комментариев
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11k
Олегbl4 Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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Довер Иванович 12 минут назад
Супер, очень клево получается.
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2k
Ивлар Полчаса назад
Это уже было в "Маше и Медведь"))
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Комментарий удален. Причина: порнография/эротика
9k
10k
Oleg 47 минут назад
Спасибо за видео. ооооочень редко что-то вот такое попадается, что хочется перейти на ютуб и хотя бы лайк поставить оригиналу, а не автору.
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