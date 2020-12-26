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Гитарный кавер на песню группы Кранберис - " Зомби " !!!

Гитарный кавер на песню группы Кранберис - " Зомби " !!! (1 видео)

Автор:
26 декабря 2020 13:45
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: видео   зомби   музыка   

Помоему очень прикольно получилось !!!

MatveiVainrub

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Метки: видео   зомби   музыка   
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8  комментариев
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219
Alexander 4 часа назад
Ещё никто не пел вживую с настоящим зомби, не судите меня сразу строго, я понимаю что слепому это в обиду, но сейчас он вписался в это видео просто актерски, молодец что не опускает руки.
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57k
Опиум для народа 22 минуты назад
Бабай еще ничё,а певичка так себе. Говно безголосое. И уж не ей О’Риордан перепевать.
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7k
Андрей Ма-С 44 минуты назад
давно подписан на них, приятно даже что и на фишкаш про них вспомнили))
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226
alex lamagra Час назад
Виртуоз
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6k
Андрей А 2 часа назад
Автор, хоть бы написал, кто это. Lê Thanh Điền, известный в Интернете как гитара Thanh Điền / гитарист Thanh Dien, является прирожденным слепым вьетнамским гитаристом. Он известен через YouTube тем, что поддерживает музыку певцов, поющих старые и современные песни. Его канал:
https://www.youtube.com/channel/UC0dfZsSsGtKGOfdgnFCSJ_whttps://www.youtube.com/channel/UC0dfZsSsGtKGOfdgnFCSJ_w
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37k
Андрей Бертон 2 часа назад
Ссылка coub.com
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189
Борис 2 часа назад
Мда... до Долорес как роскосмосу до Марса.
Ссылка www.youtube.com
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1k
valns 3 часа назад
Сто плюсов
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