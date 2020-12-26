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Гитарный кавер на песню группы Кранберис - " Зомби " !!!
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MatveiVainrub
Гитарный кавер на песню группы Кранберис - " Зомби " !!!
(1 видео)
Автор:
MatveiVainrub
26 декабря 2020 13:45
Сообщество :
Музыкальный портал
Метки:
видео
зомби
музыка
Помоему очень прикольно получилось !!!
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219
Alexander
4 часа назад
Ещё никто не пел вживую с настоящим зомби, не судите меня сразу строго, я понимаю что слепому это в обиду, но сейчас он вписался в это видео просто актерски, молодец что не опускает руки.
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Опиум для народа
22 минуты назад
Бабай еще ничё,а певичка так себе. Говно безголосое. И уж не ей О’Риордан перепевать.
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Андрей Ма-С
44 минуты назад
давно подписан на них, приятно даже что и на фишкаш про них вспомнили))
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alex lamagra
Час назад
Виртуоз
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Андрей А
2 часа назад
Автор, хоть бы написал, кто это. Lê Thanh Điền, известный в Интернете как гитара Thanh Điền / гитарист Thanh Dien, является прирожденным слепым вьетнамским гитаристом. Он известен через YouTube тем, что поддерживает музыку певцов, поющих старые и современные песни. Его канал:
https://www.youtube.com/channel/UC0dfZsSsGtKGOfdgnFCSJ_w
https://www.youtube.com/channel/UC0dfZsSsGtKGOfdgnFCSJ_w
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Андрей Бертон
2 часа назад
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189
Борис
2 часа назад
Мда... до Долорес как роскосмосу до Марса.
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valns
3 часа назад
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