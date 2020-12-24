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Талантливый уличный музыкант, которому не жалко дать денег

Талантливый уличный музыкант, которому не жалко дать денег (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 декабря 2020 13:09
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: видео   лондон   музыка   талант   уличный музыкант   человек-оркестр   
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Сколько нужно музыкантов, чтобы играть классную музыку? Иногда хватает и одного. Выступающий в стиле "one man band" (человек-оркестр) музыкант Кэм Коул (Cam Cole) умеет собрать вокруг себя толпу и сорвать овации.

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Метки: видео   лондон   музыка   талант   уличный музыкант   человек-оркестр   
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2  комментария
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3k
schmubu 2 часа назад
класс!
но рекомендую смотреть только до 02:10.
дальше не смотрите, не надо, можно морально травмироваться...
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949
Пока живу Час назад
Доброго дня
Марыля Родович - век 21. Что там, что здесь класс.
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Mr.Adamson

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