Талантливый уличный музыкант, которому не жалко дать денег

Сколько нужно музыкантов, чтобы играть классную музыку? Иногда хватает и одного. Выступающий в стиле "one man band" (человек-оркестр) музыкант Кэм Коул (Cam Cole) умеет собрать вокруг себя толпу и сорвать овации.
Когда один талантливый музыкант способен заменить целую рок-группу
Источник:
Ссылки по теме:
- Что происходит, когда талант садится за пианино на вокзале
- Шикарное выступление уличных музыкантов, играющих на ведрах и водопроводных трубах
- Человек-оркестр, которому не жалко дать денег
- 12-летний пианист исполняет в торговом центре танцевальные хиты 90-х
- Мастер буги-вуги показал девушкам, как нужно играть на пианино
19
Понравилось19
Новости партнёров
Загрузка...
но рекомендую смотреть только до 02:10.
дальше не смотрите, не надо, можно морально травмироваться...
Марыля Родович - век 21. Что там, что здесь класс.