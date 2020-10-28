Александр Розенбаум перепел на свой лад «Любимку» Нилетто и «Cadillac» Моргенштерна

Александр Розенбаум уже давно стал желанным гостем шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. В рубрике «Поп-стоп» ведущий Иван Ургант вручает Александру Яковлевичу тексты популярных у молодежи песен, которые бард до этого не слышал и предлагает их спеть в фирменной розенбауманской манере.
В этом выпуске «Поп-стопа» Розенбаум исполнил под гитару песни «Любимка» NILETTO , «Ролекс» от DAVA и Филиппа Киркорова, а также «Cadillac» Моргенштерна и Элджея.
Иван Ургант же спел песни «Краш» Клавы Коки и NILETTO, а также «Я дома» тиктокера Дани Милохина.
Иван Ургант же спел песни «Краш» Клавы Коки и NILETTO, а также «Я дома» тиктокера Дани Милохина.
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для меня Розенбаум кончился как певец и артист со времен участия в травле Ирины Ароян (розовая кофточка)
Поёт-то он реально хорошо. И песни у него не чета вышеназванным "певцам".