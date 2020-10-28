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Александр Розенбаум перепел на свой лад «Любимку» Нилетто и «Cadillac» Моргенштерна

Александр Розенбаум перепел на свой лад «Любимку» Нилетто и «Cadillac» Моргенштерна (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 октября 2020 11:55
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Александр Розенбаум   вечерний ургант   видео   музыка   позитив   прикол   юмор   
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Александр Розенбаум уже давно стал желанным гостем шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале. В рубрике «Поп-стоп» ведущий Иван Ургант вручает Александру Яковлевичу тексты популярных у молодежи песен, которые бард до этого не слышал и предлагает их спеть в фирменной розенбауманской манере.

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Метки: Александр Розенбаум   вечерний ургант   видео   музыка   позитив   прикол   юмор   
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4  комментария
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1k
Игорь 2 часа назад
уже как-то писал, но повторюсь
для меня Розенбаум кончился как певец и артист со времен участия в травле Ирины Ароян (розовая кофточка)
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190k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Игорь 2 часа назад
Как певец и артист или как человек?
Поёт-то он реально хорошо. И песни у него не чета вышеназванным "певцам".
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190k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 2 часа назад
Это ещё одно доказательство деградации современной эстрады...
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44k
Albert GER 3 часа назад
талант!
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Picard

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