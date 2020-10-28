Александр Розенбаум перепел на свой лад «Любимку» Нилетто и «Cadillac» Моргенштерна

В этом выпуске «Поп-стопа» Розенбаум исполнил под гитару песни «Любимка» NILETTO , «Ролекс» от DAVA и Филиппа Киркорова, а также «Cadillac» Моргенштерна и Элджея.



Иван Ургант же спел песни «Краш» Клавы Коки и NILETTO, а также «Я дома» тиктокера Дани Милохина.