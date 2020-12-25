Наглые уличные торговцы окружили автомобиль туристов

Отправившаяся в поездку семья из провинции Чампасак (Лаос) была атакована уличными торговцами. Торгаши принялись засовывать свой товар (жареную курицу и другое мясо) прямо в окна автомобиля.
Настойчивость торговцев сработала и члены семьи купили много вредного, но наверняка вкусного лакомства. Запасы мяса помогли им скрасить остаток поездки.
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