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Наглые уличные торговцы окружили автомобиль туристов

Наглые уличные торговцы окружили автомобиль туристов (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 декабря 2020 10:09
Метки: видео   еда   лаос   приколы   торговцы   уличные торговцы   шашлыки   
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Отправившаяся в поездку семья из провинции Чампасак (Лаос) была атакована уличными торговцами. Торгаши принялись засовывать свой товар (жареную курицу и другое мясо) прямо в окна автомобиля.

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Метки: видео   еда   лаос   приколы   торговцы   уличные торговцы   шашлыки   
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5k
Ivan Час назад
Наглые уличные торговцы окружили автомобиль туристовПосмотреть
Наглые уличные торговцы окружили автомобиль туристов
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50k
pynh 2 часа назад
дикари...
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