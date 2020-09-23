Барсик, поднажми: кот занимается на беговой дорожке

Владельцы кота запечатлели своего питомца во время занятий на беговой дорожке. Благодаря правильной мотивации пушистый спортсмен был готов свернуть горы.
Заряжен мотивацией!
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Метки: бег беговая дорожка видео еда кот прикол реакция тренировка
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"сеффотня мы путтем готтовит грудинка лося. лось, этто такой коррова-спортсмен, которрый мнока-многа бекал!"
© Серж Маркович, югославский телеповар с хорошим чувством юмора.