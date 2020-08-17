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Мужчина сыграл на уличном пианино и удивил прохожих

Мужчина сыграл на уличном пианино и удивил прохожих (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 августа 2020 09:20
Сообщество : Музыкальный портал
Метки: Пианино   видео   музыка   пианист   прикол   талант   уличный музыкант   
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Небритый мужчина сомнительного вида поразил харьковчан, сыграв на одном из пианино, выставленных в городе.

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Метки: Пианино   видео   музыка   пианист   прикол   талант   уличный музыкант   
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16  комментариев
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869
Роман Гамзалиев 3 часа назад
Мой любимый город .
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86k
сапер Водичка 13 секунд назад
Ссылка www.youtube.com
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11k
Oleg 3 минуты назад
Да такими видео теперь Ютуба забито... Пианино, гитара... На чем только не играют
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5k
z0_0b 6 минут назад
Классно играет
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23k
labuda.blog 49 минут назад
У них там вся страна - пианисты!

Ссылка youtu.be
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4k
Александр Иванов labuda.blog Полчаса назад
и педа...гоги
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4k
Ivan 53 минуты назад
Мужчина сыграл на уличном пианино и удивил прохожих
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690
Шурман 2 часа назад
Вот это красиво .
Ссылка m.youtube.com
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28k
Лесли 🥰 Шурман Час назад
Офигенно!
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871
Vovan Petroff 2 часа назад
Мужчина сыграл на уличном пианино и удивил прохожих
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1k
Mellivora 2 часа назад
Не запарились с одним и тем же розыгрышем поститься?
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ScorpionDS Mellivora 2 часа назад
Да какой розыгрыш, он там где-то околачивается, это центр города и иногда садится поиграть, люди говорят довольно часто его видят.
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882
b1r1da 2 часа назад
Поразил? Да ну? Прим наповал! Алкаш могет на пианино! ВСЕ В АЛКАШИ! Они умеют играть на рояле!
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Лесли 🥰 b1r1da Час назад
Ну, вот у нас сосед алкаш, он почему-то сука только на наших нервах умеет играть!))
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882
b1r1da Лесли 🥰 Час назад
Сдайте его в консерваторию. Пусть пройдет курс игры на фортепиано
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Cornho Лесли 🥰 Час назад
Хорошо играет хоть?
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