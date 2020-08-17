Мужчина сыграл на уличном пианино и удивил прохожих

Небритый мужчина сомнительного вида поразил харьковчан, сыграв на одном из пианино, выставленных в городе.
А руки-то, помнят!
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