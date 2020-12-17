Когда привык оставаться профессионалом в любой ситуации

Пародия на типичное начало фильмов для взрослых, в котором привлекательная домохозяйка просит сантехника прочистить её трубы. Вот только в этом ролике мужчина решил остаться профессионалом до самого конца.
Типичное начало фильма для взрослых с неожиданным продолжением. Ох уж эти женские намеки.
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- У меня встал вопрос!
- Но у меня месячный отчет!
Секретарша выходит из кабинета, потом думает: "нехорошо как то шефа расстраивать", возвращается к нему в кабинет и говорит:
- Может задним числом или в устной форме?
- Спасибо, я уже от руки набросал...
Бесплатный сыр.........
Примерно тыщу в час они берут. Ну полторы.
Про$### ##и всяко дороже