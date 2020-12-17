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Когда привык оставаться профессионалом в любой ситуации

Когда привык оставаться профессионалом в любой ситуации (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 декабря 2020 09:56
Сообщество : Юмор
Метки: видео   девушка   пародия   порно   прикол   сантехник   юмор   
3517
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Пародия на типичное начало фильмов для взрослых, в котором привлекательная домохозяйка просит сантехника прочистить её трубы. Вот только в этом ролике мужчина решил остаться профессионалом до самого конца.

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Метки: видео   девушка   пародия   порно   прикол   сантехник   юмор   
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14k
chichic1 2 часа назад
Постановка.
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16k
Злобный Члегр 52 минуты назад
Когда привык оставаться профессионалом в любой ситуации
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25k
Acu900 Час назад
По поводу "своей трубы" анекдот напомнило:
У одного олигарха была сексапильная секретарша. Однажды вызывает он ее и говорит:
- У меня встал вопрос!
- Но у меня месячный отчет!
Секретарша выходит из кабинета, потом думает: "нехорошо как то шефа расстраивать", возвращается к нему в кабинет и говорит:
- Может задним числом или в устной форме?
- Спасибо, я уже от руки набросал...
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5k
JACKAL Час назад
Прочистишь ей трубы)), а ей мозг переклинит и пойдет в полицию с заявой ИЗНАСИЛОВАЛИ!!!
Бесплатный сыр.........
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474
Виталий Час назад
Mikaela Pascal на трубе в челленджах участвует всяких
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58
bylbatarasich 2 часа назад
Когда привык оставаться профессионалом в любой ситуации
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55
Alexander 2 часа назад
концовка у Дзюбы слямзина)))
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8k
Мафусаил 2 часа назад
А потом говорят у вас у мужиков одно на уме, ога, ога....
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10k
Serg2001 2 часа назад
Да всё он правильно понял. Просто дурака включил, чтобы за сексуальное домогательство не загреметь. У них сейчас лучше к бабе не подкатывать без её предварительного письменного согласия... ))
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3k
Taf Taffus Serg2001 Час назад
При чем тут домогательство? Работу делают чтобы за нее получить денежное вознаграждение. Вы давно вызывали сантехников? На сумму, какую сантехники за вызов берут эта дамочка должна была выписать месячный абонемент без права перерыва.
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1k
Жэка Taf Taffus 56 минут назад
Ну не передергивай ))
Примерно тыщу в час они берут. Ну полторы.

Про$### ##и всяко дороже
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131
Михаил Taf Taffus Полчаса назад
Однако проверил цены, и сантехники, и дамочки в моём Зажопинске берут примерно одинаково. Кто бы мог подумать, что сантехники равны (б)лядям, полковник Кольт курит в сторонке.
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25k
Acu900 2 часа назад
Когда привык оставаться профессионалом в любой ситуации
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72k
Броненосец Потелкам Acu900 2 часа назад
по нынешним временам лучше получить деньги, чем это......сомнительное удовольствие.
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