Бабушка высмеяла поведение своей внучки дома

Пожилая женщина забавным образом высмеяла поведение своей внучки. Надев на себя толстовку и спортивные штаны она продемонстрировала, как ведет себя внучка, когда приходит домой.
Чувствуется, что последняя сцена с зеркалом и полотенцами бабушке особенно знакома.
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