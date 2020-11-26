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Бабушка высмеяла поведение своей внучки дома

Бабушка высмеяла поведение своей внучки дома (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 ноября 2020 11:06
Сообщество : Юмор
Метки: бабушка   видео   внучка   курьезы   пародия   позитив   прикол   юмор   
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Пожилая женщина забавным образом высмеяла поведение своей внучки. Надев на себя толстовку и спортивные штаны она продемонстрировала, как ведет себя внучка, когда приходит домой.

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Метки: бабушка   видео   внучка   курьезы   пародия   позитив   прикол   юмор   
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5  комментариев
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29k
Лесли 🥰 Час назад
Дааа внучка у нее конечно еще та свинота неблагодарная)
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20k
Рекламщик 20 минут назад
Позитивная Бабушка, пусть главное не болеет!
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1k
Ям 50 минут назад
в 90-е приходилось подрабатывать и на даче вкалывать чтоб с голодухи не сдохнуть, а нынешние сопляки только ныть умеют. поколение блохеров
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19k
Батончик с маком 53 минуты назад
забрать телефон и всё
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7k
Bubba_Wash Час назад
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Picard

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