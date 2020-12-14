Какие у вас красивые зубы и улыбка

Девушка похвасталась своей идеальной белоснежной улыбкой, а затем решила раскрыть её секрет. Лучше бы не раскрывала...
Что-то глаза тоже подозрительно выглядят.
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По-моему это очень неплохо
Хорошо хоть у нас детям до 18 и пенсионерам после 70 сделали лечение и протезирование бесплатными