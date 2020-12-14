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Какие у вас красивые зубы и улыбка

Какие у вас красивые зубы и улыбка (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 декабря 2020 10:41
Сообщество : Юмор
Метки: видео   девушка   зубы   неожиданно   прикол   юмор   
1891
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Девушка похвасталась своей идеальной белоснежной улыбкой, а затем решила раскрыть её секрет. Лучше бы не раскрывала...

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Метки: видео   девушка   зубы   неожиданно   прикол   юмор   
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1k
евгений Час назад
Какие у вас красивые зубы и улыбка
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191
Slava Gvaberidze 20 минут назад
Походу у дантистов какой-то сговор с , так сказать, управленцами мира сего. Какого хера ни в одной стране мира страховка не покрывает стоматологическую помощь
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Агасфер Slava Gvaberidze 11 минут назад
Всё зависит от страховки вроде бы. У нас на работе индивидуальная и всё покрывает
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Slava Gvaberidze Агасфер 5 минут назад
И, прям даже если надо мосты делать? Пломбу то и в обычной поликлинике сделают
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2k
Агасфер Slava Gvaberidze 2 минуты назад
Я ведь написал - всё индивидуально. . Пломбирование и т.п. бесплатно. До 2 имплантов в год бесплатно. До 5 если по причине травмы. Далее участие 10$ - как в авто аварии ;-). Это, конечно, далеко не везде - первым делом зависит от фирмы-работадателя. У нас при подобной страховке это идёт в счет списывания налогов фирмы :-)
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191
Slava Gvaberidze Агасфер Полминуты назад
До 2 имплантов в год бесплатно.-------
По-моему это очень неплохо
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10k
Денис Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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924
Шурман Час назад
Пипец , я уже месяц хожу к дантисту , и эта девушка начала делать фотки типа до и после , работой доволен а вот мой бюджет не очень , зубы лечить в Бельгии Бельгии это пипец , большую часть страховки не покрывают , в пятницу допустим она мне весь верх сделала так как будто я вчера с этими зубами родился . Завтра в 8 утра низ делать будет . Каждый поход к ней от 400 евро до 2500 евро . На данный момент ушло уже 3400 примерно , 7 января ставить еще и имплант .
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924
Шурман Агасфер 39 минут назад
Ну они свою учебу отрабатывают , это прикинь в день она имеет по 2-3 штуки евро чистыми , нафиг месяц отработал и можно на Мальдивах всей семьей загорать
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2k
Агасфер Шурман Полчаса назад
Ну не все достается им - зуб.техники отхватывают хороший кусок на имплантах. Продавцы штифтов то же самое. Но всё равно - чем больше у тебя семья тем лучше им живется :-)
Хорошо хоть у нас детям до 18 и пенсионерам после 70 сделали лечение и протезирование бесплатными
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924
Шурман Агасфер Полчаса назад
У нас нет , возвращают часть но протезирование полностью платное .
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Агасфер Шурман Полчаса назад
Значит нам повезло больше - иначе с 2 детьми я бы разорился :-)
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2k
Агасфер Шурман Полчаса назад
Кстати, а почему так дорого билеты? У нас цены на авиаполёты здорово упали в период Короны
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