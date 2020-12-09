В Таиланде нужно всегда быть начеку

В этой милой и симпатичной жительнице Таиланда довольно трудно сразу заметить подвох. Однако все встает на свои места, когда она открывает рот и начинает кричать.
Наверно курит много.
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