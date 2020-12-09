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В Таиланде нужно всегда быть начеку

В Таиланде нужно всегда быть начеку (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 декабря 2020 08:51
Сообщество : Юмор
Метки: видео   голос   девушка   прикол   таиланд   
5082
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В этой милой и симпатичной жительнице Таиланда довольно трудно сразу заметить подвох. Однако все встает на свои места, когда она открывает рот и начинает кричать.

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Метки: видео   голос   девушка   прикол   таиланд   
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58k
Доктор Джонс 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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Alex ASK 5 минут назад
Степа-а-а-а-ан, гуля-я-я-яй!
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64k
Пётровыч 21 минуту назад
Степан, Афонь, мужики, хватит бегать от красавиц)))
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18k
сёмик патрик 43 минуты назад
В Таиланде нужно всегда быть начеку
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177
Olga Ryashina 55 минут назад
Степааан вернулся)
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6k
Вася 57 минут назад
тиктокеры со своими говнопостановами
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2k
Frank Borman Час назад
Ахтунг! П@дорасен! Мужикен, опасайтесь нападения с тыла!
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143
mechatron Час назад
xxxx: Ну рассказывайте, многоопытные мои, - кто что полезного может поведать про Тайланд?
yyyy: в первую очередь смотри - есть ли кадык...
© bash
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61k
Максим mechatron 14 минут назад
а он там есть))
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Кенвуд 2 часа назад
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