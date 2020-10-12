Музыкант чуть не отправил в нокаут партнершу

Во время концерта в канадском университете один из музыкантов настолько увлекся игрой на гигантском барабане, что чуть не покалечил свою коллегу. Палочка выскользнула из его рук и полетела в голову стоявшей рядом девушки.
После неожиданного удара девушка поспешила покинуть сцену. Она получила небольшой синяк и вскоре вернулась доиграть концерт.
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