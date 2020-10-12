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Музыкант чуть не отправил в нокаут партнершу

Музыкант чуть не отправил в нокаут партнершу (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 октября 2020 08:14
Сообщество : Юмор
Метки: видео   девушка   канада   музыкант   неудача   оркестр   прикол   фейл   
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Во время концерта в канадском университете один из музыкантов настолько увлекся игрой на гигантском барабане, что чуть не покалечил свою коллегу. Палочка выскользнула из его рук и полетела в голову стоявшей рядом девушки.

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Метки: видео   девушка   канада   музыкант   неудача   оркестр   прикол   фейл   
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RIZ deadening 2 часа назад
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Uron Час назад
производственная травма
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Димка Смола/67 2 часа назад
От души в душу )))
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