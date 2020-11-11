Крыса украла банку из-под кофе и начала прыгать словно кенгуру

Житель Таиланда стал свидетелем короткого шоу, устроенного крысой. Грызун украл банку из-под кофе, но столкнулся с трудностями во время её переноски. Животному ничего не оставалось, кроме как начать забавно прыгать с понравившимся предметом.

0 Источник: