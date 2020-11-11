Крыса украла банку из-под кофе и начала прыгать словно кенгуру

Житель Таиланда стал свидетелем короткого шоу, устроенного крысой. Грызун украл банку из-под кофе, но столкнулся с трудностями во время её переноски. Животному ничего не оставалось, кроме как начать забавно прыгать с понравившимся предметом.
Судя по энергичным прыжкам крысы в банке все же оставалось немного кофе к моменту кражи.
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