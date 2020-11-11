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Крыса украла банку из-под кофе и начала прыгать словно кенгуру

Крыса украла банку из-под кофе и начала прыгать словно кенгуру (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 ноября 2020 11:57
Сообщество : Животные
Метки: видео   грызун   животные   кража   краса   прикол   таиланд   юмор   
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Житель Таиланда стал свидетелем короткого шоу, устроенного крысой. Грызун украл банку из-под кофе, но столкнулся с трудностями во время её переноски. Животному ничего не оставалось, кроме как начать забавно прыгать с понравившимся предметом.

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Метки: видео   грызун   животные   кража   краса   прикол   таиланд   юмор   
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4k
Александр Час назад
В Зелёной миле-2 ей сниматься.
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58k
Доктор Джонс Час назад
И всё же, зачем крысе банка?
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22k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
вставило и накрыло!!
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2k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
А было бы это ночью, на след.день приперлись бы киношники с толпой далбайобов и начали снимать битву экстрасенсов или что-то про полтергейст.
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