Девушка совмещает процесс приготовления пищи с танцем

Торгующая горячей лапшой девушка необычным образом привлекает внимание к себе и товару. Она совмещает приготовление пищи с энергичными танцами!
Особенно клиентам нравится, когда девушка раскручивает вокруг себя вок.
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