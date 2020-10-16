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Девушка совмещает процесс приготовления пищи с танцем

Девушка совмещает процесс приготовления пищи с танцем (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 октября 2020 09:53
Сообщество : Еда
Метки: видео   девушка   лапша   прикол   танец   
403
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Торгующая горячей лапшой девушка необычным образом привлекает внимание к себе и товару. Она совмещает приготовление пищи с энергичными танцами!

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Метки: видео   девушка   лапша   прикол   танец   
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4  комментария
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1k
Шурман 3 часа назад
А есть видео где этот китайский вок оторвался и улетел в толпу ? :)
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27k
winergy2012 16 минут назад
Сколько она так протянет?
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48k
smakido 50 минут назад
Куда смотрит полиция? Это же ужас!...
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448
ПУПС 2 часа назад
Йухня какая то......
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