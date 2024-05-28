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Необычная комната в смоленской квартире

Необычная комната в смоленской квартире

Автор:
28 мая 2024 11:37
Метки: Видео   Россия   квартира   купе   поезд   смоленск   
1325
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1

Парень снял квартиру в Смоленске и показал, чем она может удивить. Одна из комнат стилизована под купе поезда. Общую атмосферу дополняет телевизор, замаскированный под окно.

Неплохая возможность ощутить поездную романтику, оставаясь в квартире.

Источник:

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Метки: Видео   Россия   квартира   купе   поезд   смоленск   
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9  комментариев
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322
ГТА Форевер 52 минуты назад
Душевно!
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31k
Serg2001 16 минут назад
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79k
Viktor Полчаса назад
Почему-то "Ширли-мырли" вспомнился.

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10k
Alex Полчаса назад
Белье брать будем?
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7k
livaneth 39 минут назад
Потому, что есть в квартире комната 2Х2 и без окна. По первоначальному плану наверное кладовка. Или ванная. Использовать ее в таком виде можно как гостевую спальню. Сразу на четыре кровати.
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35k
Ego sum qui sum 42 минуты назад
круть
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17k
_Tango_ 44 минуты назад
Это для тех кто жене говорит, что поехал в командировку, а сам к любовнице. Контрольный звонок, а ты сидишь у окна в купе и смотришь на природу за окном, попивая чаек из стакана с подстаканником. Сервис!
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1k
DuckTales 47 минут назад
Офигеть , прикольная хатка
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3669 постов (3636 в горячем)

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