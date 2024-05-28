Необычная комната в смоленской квартире

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Парень снял квартиру в Смоленске и показал, чем она может удивить. Одна из комнат стилизована под купе поезда. Общую атмосферу дополняет телевизор, замаскированный под окно.
Неплохая возможность ощутить поездную романтику, оставаясь в квартире.
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